中关村在线消息：近日据悉，亚马逊一直在努力让Alexa和人类之间的语音交互更加自然，为Alexa推出了情感和新的说话风格，目前这些新功能已经面向开发人员推出，预计将很快和消费者见面。



亚马逊为Alexa交互体验融入新情绪和表达风格

在Alexa Skills Kit博客今天更新的文章中，亚马逊详细介绍了这些新的情绪和说法方式。这些情绪和说话方式均由该公司的“神经文字转语音”技术提供支持。

目前，Alexa可以以激动或失望的音调来响应查询，这两种查询都可以以高中低三种不同的强度来使用。

比如，当用户正在玩游戏并获得正确答案时，开发人员可能会选择让Alexa以高强度的激发音响应用户。

当Alexa传递坏消息时，开发人员可能想要使用低强度失望的语气，例如天气预报说今天下雨，或者支持的团队输了等等。

除了面向开发者的两种新情绪之外，Alexa还引入了两种不同的说话风格。其中一种说话风格接近新闻主持人，显然是让Alexa阅读头条新闻的理想选择。

第二种说话风格更偏向音乐，使她的声音像收音机DJ。查看下面的两种说话风格，以及有关Alexa通常听起来如何进行比较的示例。

（文中图片来自互联网）



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