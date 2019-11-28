《荒野大镖客：救赎2》Steam已上线 12月6日解锁

中关村在线消息：R星在今天早些时候发推宣布，《荒野大镖客：救赎2》将于12月5日在Steam发售，现在该游戏已经上架Steam商店，国区显示时间为12月6日。





需要注意的是，目前Steam上的价格还没有公布，玩家也无法预购，但是可以将其放入愿望单。此外，游戏的安装激活运行都需要通过Rockstar Games Launcher，并注册R星账号。

该游戏于2019年10月登录Xbox One和PS4平台，后在11月登录Epic商店，现在Steam版本也来了。

以下是关于《荒野大镖客：救赎2》PC版的描述：

PC版借助全新图形和技术改进以增强沉浸感，并充分利用了电脑强大的性能，使这个庞大、丰富而细致的世界的每个角落都栩栩如生。包括更广的渲染距离；为改良的昼夜照明而提供的更高质量的全局照明和环境光遮蔽；改良的反射和所有距离提供更深、更高分辨率的阴影；细分曲面处理树木纹理并改善草地和毛皮纹理，使所有植物和动物都更加逼真。

PC版还提供HDR支持，可在高端显示设置上以 4K 及更高分辨率运行、多显示器配置、宽屏配置、更快的帧速率及更多。

PC版也囊括了额外的故事模式内容，包括悬赏任务、帮派藏身处、武器及更多；还可免费享受在 Red Dead 在线模式中与众多玩家共享逼真世界，包含所有此前发布的改进内容及最新的内容更新，为您提供完整的在线游戏体验，包括像赏金猎人、商贩和收藏家这样的边境专家职业及更多。

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