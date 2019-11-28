早报：明年iPhone将改进屏幕 信号也要变好了

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

明年的iPhone将会在很多地方进行改进，其中就包括屏幕。



明年iPhone将采用三星技术 屏幕面板更薄了





据韩国《ETNews》报道，苹果计划在2020年发布配备更薄OLED显示屏的5.4英寸和6.7英寸iPhone。苹果iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max将采用三星最新的Y-OCTA技术，该技术可在OLED面板上直接对触摸屏电路进行构建而无需添加单独的层，以此来让显示屏更薄并达到降低生产成本的目的。

在昨天的小米财报会议上，雷军再次谈及了他对于5G市场的看法。

雷军预测中国5G市场 2021年会出现千元5G手机





昨天晚间小米集团举行2019年第三季度业绩电话会，雷军表示，2021年会出现千元5G手机。明年小米预计发布10款以上的5G手机，预计中国市场5G手机渗透率达到40%-50%，小米依然会做到价格厚道的5G手机。未来3-4年所有人都会换成5G手机，这是非常大的市场需求。小米的现金流良好，库存充足，为5G业务开局打下良好基础。

智能手机在第三季度整体仍然出现了下滑，不过华为手机仍旧强势。



Gartner公布三季度智能手机情况 华为依旧强势





权威调研机构Gartner今日发布了2019年第三季度全球智能手机销量报告。第三季度，华为、三星和OPPO的市场份额均出现增长，而苹果和小米的市场份额则有所下滑。报告显示，第三季度全球智能手机销量约为3.87亿部，与2018年同期相比下滑0.4%。

暴风集团目前的状况，与之前的乐视已经没有什么区别了。

暴风集团拖欠机房费用 合作方终止服务





暴风集团股份有限公司对外发布公告称，因拖欠合作方机房服务器托管费用，合作方已终止提供服务，导致公司网站和手机客户端不能正常提供服务。 暴风集团表示，公司正在积极与其他合作方洽谈。



信号问题一直是人们诟病iPhone的问题，明年似乎将得到解决。

苹果明年或使用高通基带 解决信号问题







据外媒消息，2020年新的iPhone将会换用高通基带，全面取消现用的英特尔基带。今年上半年，苹果公司已经和高通和解并达成了合作协议。2020年的iPhone产品将全面搭载高通最新的X55 5G基带，因此因基带造成的信号问题有望得到很大改善。

垃圾分类在全国许多省市已经开始实施，北京市的相关细则也已经出台。



北京市垃圾分类五月实施 不得免费提供塑料袋





《北京市生活垃圾管理条例》修改决定经市十五届人大常委会第十六次会议表决通过，修改后的条例将于明年5月1日正式施行。这是自2012年条例施行以来，本市首次对该条例进行修改。修改后的条例首次明确，单位和个人是生活垃圾分类投放的责任主体，并对个人违法投放垃圾的行为，实行教育和处罚相结合。违规投放的个人“屡教不改”，最高可处200元罚款。此外，要求餐馆、旅馆不得主动提供一次性用品，并对“混装混运”现象加大处罚力度。

医院对于黄牛问题一直非常头疼，现在他们想到了使用新技术。



上海医院想出治理黄牛新招 使用人脸识别





随着科技的不断发展，人脸识别系统也逐步被广泛应用。据中国青年报报道，近日复旦大学附属肿瘤医院为自助预约机安装了人脸识别系统。据称，此举有效打击了黄牛倒卖专家号的行为。安装了人脸识别系统后的自助预约机可在患者预约专家号前读取预约人身份证并与摄像头拍摄到的人像进行对比，如不一致，预约人将无法继续操作。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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