晚报：携号转网今日正式启动 ofo为拖押金想奇招

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

携号转网今日起正式运行





工信部在今天将举行携号转网启动仪式，并从今日开始正式在全国提供携号转网服务，用户可以在号码不变的情况下自由变更运营商。

根据《携号转网服务管理规定》，用户在符合条件的情况下，可以自由选择移动、联通、电信等运营商，且不用变更号码，电信业务经营者不得干涉用户选择。

Z点评：大家会选择办理携号转网呢？又会转去哪一家呢？

vivo X30相机细节图公布 潜望式超远摄镜头抢眼





vivo官微今日就公布了该机相机部分的细节图片。根据图片显示，vivo X30的后置相机整体采用四摄方案，其中三摄竖直排列在机身左上角，而那颗潜望式的超远摄镜头则位于三摄的右侧。据此前vivo官方公布的信息，这颗超远摄镜头降为该机带来最高60倍的超级变焦功能。

Z点评：60倍的超级变焦可真是太过瘾了。

苹果注册全新耳机专利 内置气压传感器





近日苹果公司注册了一项有关耳机的全新专利。这项专利主要是在AirPods中加入“气压传感器”来实现更加准确的佩戴检测功能，对于AirPods未来的使用体验可以得到加强。

根据苹果注册的这项专利，在耳机设备与手机或者平板设备建立蓝牙连接之前，它们可以通过气压传感器进行检测，这枚传感器只有在检测到耳塞进入耳道之后才会被激活。

Z点评：AirPods应该不会再误触发运行了。

美团点评成为中国第三大科技公司





今日美团点评股价上涨40%，当前股价为104.8港元（约合94.1元人民币），总市值达6083.80亿港元（约合5462亿元人民币），目前已成为仅次于阿里、腾讯的中国第三大科技公司。

据公开资料显示，美团点评于2018年9月20日正式登陆港交所，美团点评开盘涨超5.7%，报价为72.9港元，市值达4000亿港元。

Z点评：是商业模式的成功，还是大数据的力量？

特斯拉电动皮卡预订量达25万





特斯拉电动皮卡自发布以来就受到了人们的广泛关注。之前，马斯克已经宣布过电动皮卡的预订量超过了20万。今天他又在推特上宣布，特斯拉电动皮卡的预订量已经超过了25万。

Z点评：下一步特斯拉会进入卡车领域我也不奇怪了。

小米CC9 Pro尊享版开放现货 一亿像素镜头





小米公司产品总监王腾今日发微博表示，经过半个月的产能优化，小米CC9 Pro尊享版已经可以充足供应，今日正式开放现货。

据悉，小米CC9 Pro尊享版的相机是其最大的亮点，采用了1.08亿像素主摄+2000万超广角+1200万人像+超微距+超长焦镜头的五摄方案。其中主摄拥有1/1.33英寸大底和8P镜头，超长焦支持10倍混合变焦和50倍数码变焦，且主摄和变焦镜头都支持四轴OIS光学防抖。

Z点评：一亿像素到底能带来什么画质提升可以期待一下。

ofo退押金再出怪现象 想退99元要消费1500元





近日，ofo在App首页上线了“天天返钱”的活动，遗憾的是需要消费后才能退押金。根据测试，这一“天天返钱”的活动需要在ofo商城里通过额外消费后才有返现，押金会以双倍返现的形式退还给用户。在商城中购物满1500元，可提现120多元。这样的方法是把押金取出的另外一种形式。

Z点评：为了拖欠押金已经拼了。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（本文图片来自互联网）

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