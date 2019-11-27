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    斗鱼公布Q3财报 营收增长81.3%达18.59亿元

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

    中关村在线消息：斗鱼在今天下午公布了该公司2019年第三季度的财报，财报显示，斗鱼在2019年Q3总净营收为18.585亿元，同比增长81.3%，净亏损为1.654亿元。

    斗鱼第三季度营收18.59亿元，同比增长81.3%

    在具体业务方面，斗鱼直播收入为16.62亿元，同比增长83.0%；广告和其他收入为1.961亿元，同比增长68.5%。

    斗鱼创始人兼CEO陈少杰表示：“整体来看，第三季度斗鱼保持了稳定的增长。得益于中国游戏电竞人口红利，伴随着暑期重磅游戏发布及手机设备迭代带来的体验提升，斗鱼用户规模尤其是移动MAU继续扩大。与此同时，由于平台内容不断丰富、用户体验增强、管理系统完善，有效提升了用户参与度和盈利效率，进而促进了平台总收入的稳定增长。”

    斗鱼财务副总裁曹昊表示：“很高兴斗鱼能在2019年第三季度实现持续的收入增长。这一季度，我们有效地控制了成本，提高了经营效率，毛利率和净利润均稳健提升。未来，我们将持续提高运营效率，探索并引入更多盈利机会，进一步实现收入增长。”

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/733/7333854.html report 776 中关村在线消息：斗鱼在今天下午公布了该公司2019年第三季度的财报，财报显示，斗鱼在2019年Q3总净营收为18.585亿元，同比增长81.3%，净亏损为1.654亿元。在具体业务方面，斗鱼直播收入为16.62亿元，同比增长83.0%；广告和其他收入为1.961亿元，同比增长68.5%。斗鱼创始...
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