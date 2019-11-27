百度智能小程序再下一城 ZOL科技营销峰会深圳召开

2019年11月26日，“新消费•新模式•新生态”2019•ZOL营销峰会（深圳站）隆重召开。会上ZOL发布2020年全新战略，深度探讨产业互联网新机遇。开放和创新的深圳一直以来都是科技产业的“前沿阵地”，ZOL携手超300家深圳本土知名科技品牌积极拥抱百度“百家号+智能小程序”生态，赋能科技行业的新价值及新高效的营销解决方案。





“新消费•新模式•新生态”2019•ZOL营销峰会深圳站盛况

慧聪集团总裁、ZOL董事长刘小东，ZOL副总裁、智慧营销事业群总经理蔡小鹏，ZOL高级副总裁、智慧零售事业群总经理陈晨，ZOL智慧营销事业群副总经理高华，百度APP业务部智能小程序生态与运营负责人柳菲等重要嘉宾系数到场。ZOL携手百度共同打造的科技生态战略合作正式启动，众多入驻品牌一同亮相，百度智能小程序再下一城。

在当前互联网人口红利趋薄、整体用户流量见顶的大背景下，百度作为中文领域最大的流量入口亦在进行锐意改革。百度推行“搜索+信息流”和“百家号+智能小程序”的立体化布局，面向超10亿用户打造 “需求闭环”创新生态。2019Q3百度智能小程序月活跃用户达2.9亿，同比增长157%，其正向势能进一步推动了百度核心运营利润率环比上升14%。

2019年是中关村在线深耕科技行业的第20个年头，ZOL见证了产业的起伏沉沦和兴衰更替。ZOL积极拥抱百度创新生态，通过三大升级迎接产业互联网的全新机遇，即商业模式升级、人才和产品结构升级，以及服务能力的全面升级。迄今为止，ZOL帮助275家客户进入了百度小程序生态，完成从媒体传播到百度生态代运营角色的转变。



深耕科技产业20年的ZOL拥抱百度生态实现三大升级

商业模式升级的核心在于ZOL从媒体型公司向产业互联网公司快速迭代。一方面通过扩展媒体宣发能力，帮助科技产业伙伴快速切入“百家号+百度智能小程序”的立体化生态；另一方面，ZOL叠加TP定制服务、SaaS及代运营服务，帮助客户降低互联网经营成本。

拥抱“百家号+百度智能小程序”立体化生态，是ZOL面向产业互联网转型的重要战略之一。百家号连接用户与内容，智能小程序打通服务与销售。加之百度搜索引擎以及智能信息流，ZOL携手百度帮助科技产业伙伴抢占流量入口，形成流量到销量的精准高效转化。

面对百度重要的战略转型，为迎合未来产业互联网发展趋势，再次占领科技垂直领域的制高点，ZOL的团队结构进行了全面升级，积极引进专业人才，成立智慧营销、智慧零售和智慧平台三大事业群，以“更聚焦、更高效、更协作”的状态开展业务。



ZOL帮助科技产业伙伴实现品销合一的营销服务

与此同时，ZOL通过产品与服务快速迭代，为客户提供多平台营销能力、多手段营销、会员系统、进销存及库存管理、业务财务一体化管理等服务。依托ZOL的媒体宣发能力、渠道服务能力、B端供应链能力和互联网销售能力，帮助客户实现品销合一的营销服务。

立足于商业模式、人才和产品结构，以及服务能力的三大全面升级，ZOL迄今已服务品牌客户1135家，影响5000万互联网科技用户；供应链营收30亿，同比增长327%，帮助客户把渠道铺设到了15个省；SaaS产品服务12000家客户，同比增长243%。

ZOL董事长刘小东表示：“ZOL帮助科技产业伙伴抓住百度战略转型的红利窗口。未来一年，百度对ZOL，对我们的合作伙伴，将有非常大的惊喜。借助百家号和百度智能小程序的连接，把人和内容、服务与商品打通，打造属于自己的更连贯的沟通与服务的平台。”



ZOL×百度科技生态战略合作项目正式启动

在本次“新消费•新模式•新生态”ZOL营销峰会上，科技生态战略合作项目正式启动。七彩虹、影驰、极米，魅族，vivo，HKC，金河田抢先入驻。现场超300家科技品牌对ZOL携手百度打造的科技生态战略合作表现出热切的期待，希望通过ZOL和百度生态的强强联合，为品牌进行更强的传播，更好地触达消费者。

在科技生态战略合作正式启动落成后，众多参与品牌代表纷纷对百度创新生态好评如潮，表示基于ZOL携手百度共同打造的互联网创新营销平台是传统科技企业实现互联网转型的法宝，真正帮助科技企业实现用户、内容、流量、销售、品推五大维度一站式的解决方案。通过ZOL×百度创新营销生态，让科技品牌在互联网中拥有完全属于自己的阵地。

积极变革，迭代创新，ZOL从科技媒体公司向科技产业互联网公司迈进。通过积极拥抱百度生态，ZOL为消费者提供更权威的产品推荐，为零售商提供更优质的供应链以及更深度的互联网技术与大数据分析服务，帮助科技厂商、零售商快速提升精准用户获取能力，致力于连接消费者、科技厂商与科技零售商，赋能科技全产业，推动科技产业前行。

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