中关村在线消息：北京时间11月27日消息，之前vivo官宣了X30系列之后，vivo在今天放出了vivo X30系列5G手机的宣传片。这段全新的宣传片中，vivo X30系列手机的外观也正式公开。



vivo X30系列宣传片公布 手机屏占比更高

vivo X30 5G版继续使用了打孔屏的设计方案，前置摄像头孔和vivo S5的小孔径打孔屏方案相类似。vivo S5前置摄像头直径只有2.98mm，拥有全球最小孔径的称号，屏占比也达到了91.38%。

根据之前曝光的消息，vivo X30正面将采用一块6.5英寸真全面屏，屏幕刷新率为90Hz，前置相机为升降式结构，规格为3200万像素；机身内置4500mAh电池；后置相机采用6400万像素+800万像素+1300万像素+200万像素四摄组合。

核心配置方面，vivo X30将搭载三星旗下首款集成5G基带的处理器——Exynos 980。该芯片采用了8nm工艺制程，内置两颗2.2GHz的Cortex-A77核心和六颗1.8GHz的A55核心，GPU为Mali-G76 MP5；同时，其内置的5G基带支持SA/NSA双模5G网络连接。

此外，根据国家质量认证中心官网数据显示，vivo旗下一款型号为“V1938T”的5G手机已获认证，据推测该机正是即将发布的vivo X30 5G版，其配备了与iQOO Neo 855版相同规格的Flashcharge 2.0快充技术，充电功率最高可达33W。

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