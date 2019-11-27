绝版的Steam手柄一折清仓不买一份吗？

中关村在线消息：Steam秋季特卖活动在今天开始了，不过这次热度最大的似乎并不是某一款游戏，而是大卖的Steam Controller游戏手柄，因为它就要绝版了。





据悉，Steam Controller游戏手柄正在Steam上进行促销，打折力度惊人的达到了一折，现在只要5美元就能买走。

不过值得一提的是，5美元的价格并不包含运费，而且数量有限，因为Steam Controller游戏手柄已经确认停产。

这也意味着Steam Controller游戏手柄在市场上算是失败了，该手柄伴随Steam主机一同推出，但主机已经是一款失败的产品了。后来Steam Controller又单独销售，可惜另类的设计也没有打开市场。

Steam Controller与一般的游戏手柄不同，它通过触控和映射实现交互，能够模拟鼠标的轨迹，但对玩家来说还是有点怪。

这是玩家们获得Steam Controller的最后一次机会，因为这一批卖完，Steam Controller的库存就彻底清空了，也不会再生产了。

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