小米CC9 Pro尊享版开放现货 一亿像素+8P镜头

中关村在线消息：小米在11月初正式发布了首款一亿像素手机——小米CC9 Pro，今日，小米公司产品总监王腾发微博表示，经过半个月的产能优化，小米CC9 Pro尊享版已经可以充足供应，今日正式开放现货。



小米CC9 Pro尊享版开放现货

据悉，小米CC9 Pro尊享版的相机是其最大的亮点，采用了1.08亿像素主摄+2000万超广角+1200万人像+超微距+超长焦镜头的五摄方案。其中主摄拥有1/1.33英寸大底和8P镜头，超长焦支持10倍混合变焦和50倍数码变焦，且主摄和变焦镜头都支持四轴OIS光学防抖。



小米CC9 Pro尊享版DXO相机排名第一

配置方面，小米CC9 Pro尊享版正面采用了一块曲面的6.47英寸OLED水滴屏，屏幕分辨率为2340×1080；核心搭载高通骁龙730G处理器，配备8GB内存规格；机身内置5260mAh条形电池，并配备30W闪充技术，65分钟即可完全充满。

价格方面，小米CC9 Pro尊享版拥有8GB+256GB的存储组合，售价为3499元。

（本文图片来自网络）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：小米CC9 Pro尊享版开放现货 一亿像素+8P镜头http://news.zol.com.cn/733/7333701.html