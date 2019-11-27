ZOL陈晨：赋能传统3C零售商 供应链+全场景新零售SaaS解决方案

2019年11月26日，“新消费 新模式 新生态”2019 ZOL营销峰会（深圳站）在深圳举行，ZOL高级副总裁、智慧零售事业群总经理陈晨发表了《赋能传统3C零售商 供应链+全场景新零售SaaS解决方案》的主题演讲，指出ZOL正搭建B2F产业路由器平台，助力行业效率提升、渠道创新、供应链数字化发展。





ZOL高级副总裁、智慧零售事业群总经理陈晨

陈晨在演讲一开始便指出了目前传统线下市场所面临的现状，包括电商的持续下沉使得传统渠道价值链面临挑战与重构，上游同质下游存量，线下市场面临效率之战与成本之战，以及消费升级和城镇化建设带来的产品升级需求。

陈晨表示当下传统渠道零售商的需求也出现了新的变化，需要能够连接更多的用户，需要可卖更多的商品，需要低频商品+高频商品的组合，更需要降本增效。

陈晨指出，中国T4-T6市场有超过6亿人口、4万多个乡镇、近30万线下传统零售商，有足够空间让各类模式并存。未来科技（3C、家电）行业传统渠道将会有3种主流的线下门店模式，一种是通讯、家电品牌专卖店，由品牌商主导；一种是大电商平台整店输出，由平台为主导；最后一种是综合店+S2B平台互联网分销的产业路由器模式，以零售商为中心。

在此种背景下，ZOL提出了S2B产业路由器模式：供应链+全场景新零售SaaS解决方案，结合上游工厂全渠道发展需求，以工具型SaaS连接零售商，通过爆款商品+优选商品实现渗透。

陈晨介绍称，ZOL全场景新零售SaaS解决方案是一个涵盖家电、3C行业“F-B-b-C”全通路、全业务场景的渠道赋能SaaS解决方案，通过ZOL智选、ZOL云店、云货架、ZOL分销和ZOL零售、连锁等几大产品工具，贯穿服务“F-B-b-C”通路。





ZOL智选是S2B供应链整合、交易采购平台，一个APP就能分销、采购主流品牌正品爆款、利润商品，并能做到爆款商品先卖后采，利润商品无需备货。

ZOL云店是一个轻量级的工具型SaaS，能够帮助零售商实现店内和店外的获客，融合线上与线下，打造零售商搭建本地化O2O的销售场景，只需一个手机APP就能解决网上开店。

ZOL还建立了7+赋能运营培训体系，平台统一设计营销推广素材，短视频+内容，引导平台零售商进行在线营销。

云货架是在本月底即将上线的一款产品，帮助零售商实现店内场景的转化，虚拟出样、提升坪效、智能导购。

陈晨表示，ZOL云店和云货架将持续引入多元化、高频商品池，助力零售商家可卖更多商品。后续商品池还计划招商1000+优选SKU，涵盖日用、家居、健身、日化美妆、数码家电等领域。

ZOL还针对不同的业态，分别开发了ZOL零售、连锁、分销这样专业级的线下零售、批发业务场景SaaS软件系统，帮助零售商、渠道商在线化实现经营管理、会员运营、数据沉淀与营销。

据陈晨介绍，截止到2019年9月，ZOL科技产业路由器平台已经链接渗透超过8000个小b零售商客户。截至10月，通过各类SaaS连接小b零售商也超过了8000个。





最后，陈晨总结称：“ZOL搭建B2F产业路由器平台，助力行业效率提升、渠道创新以及供应链数字化的发展。ZOL希望与合作伙伴从过去的品牌推广、营销策划、流量导流，能够在整个渠道地拓展、产品的销售以及供应链的服务方面为品牌商提供更深入的服务。这是ZOL从一个媒体型的企业向产业互联网企业转型，在整个下游通路建设中非常重要的一环。”

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：ZOL陈晨：赋能传统3C零售商 供应链+全场景新零售SaaS解决方案http://news.zol.com.cn/733/7333696.html