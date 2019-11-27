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    持续增加中 特斯拉电动皮卡预订量达25万

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：北京时间11月27日消息，特斯拉电动皮卡自发布以来就受到了人们的广泛关注。之前，马斯克已经宣布过电动皮卡的预订量超过了20万。今天他又在推特上宣布，特斯拉电动皮卡的预订量已经超过了25万。

    持续增加中 特斯拉电动皮卡预订量达25万
    持续增加中 特斯拉电动皮卡预订量达25万

    上周，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)在洛杉矶正式发布了特斯拉首款电动皮卡Cybertruck，起售价为3.99万美元（约合人民币28.05万元）。

    车身尺寸方面，长为5885mm，宽为2027mm，高为1908mm，皮卡后备箱长度为1981mm，完全就是一个“大怪兽”。

    具体性能参数方面，Cybertruck的0-60英里加速时间为2.9s，1/4英里加速成绩为10.8秒。有效载荷为3500lbs（约1587kg），拖曳能力达到14000lbs（约6350kg）。

    关于其他，不同版本Cybertruck从250+miles（约402+km）到500+miles（805+km），支持最高250kW充电速度。售价方面，马斯克表示起售价将会低于5万美元。

    （本文图片来自互联网）

    （7333679）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/733/7333679.html report 784 中关村在线消息：北京时间11月27日消息，特斯拉电动皮卡自发布以来就受到了人们的广泛关注。之前，马斯克已经宣布过电动皮卡的预订量超过了20万。今天他又在推特上宣布，特斯拉电动皮卡的预订量已经超过了25万。持续增加中 特斯拉电动皮卡预订量达25万上周，特斯拉首席执...
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