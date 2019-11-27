中国联通发文宣布正式启动全国携号转网

中关村在线消息：中国联通官方今天正式宣布，全国“携号转网”正式启动，并通过“三全工程”持续保障“携号转网”工作顺利实施。





中国联通表示，携号转网是一项复杂的系统工程，时间紧、任务重、投资大、涉及面广，几乎所有的网络和业务平台都要改造、升级，几乎所有的业务流程都要重新梳理和重构，大量的业务协议都要重新修订。

据悉，中国联通经过集团总部18个单位和31个省级公司2000多人工作团队的不懈努力，共完成网络单元及业务系统改造1000多个，开展测试33万余项，配合工信部开展20多项调研，高质高效地完成了“携号转网”涉及的网络建设、系统改造、网络及系统间联调测试等各项工作。

中国联通将建立常态化的统筹工作机制，紧跟客户需求和诉求，在实践中不断优化完善，切实把好事办好、把实事做实。

中国联通在文中称，将以“携号转网”工作为契机，全面提升服务品质，以工匠精神打造“中国联通匠心服务”，不仅通过建设全球首张5G共建共享网，为客户提供覆盖翻倍、速率翻倍、带宽翻倍的5G匠心网络服务，在此基础上还确保携号转网客户与现网客户同等条件下权益一致，同等享有全国异地办理业务、线上线下一体化服务等服务体验，以诚心、匠心让客户更加安心、舒心。



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