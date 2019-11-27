京东摄影金像奖《白色地球》斩获10万元终极大奖

北京时间11月26日，第三届京东摄影金像奖颁奖典礼在北京举行，索尼、佳能、尼康、富士等十多家全球顶级影像品牌及高层齐聚现场，更有著名摄影家汤辉、时尚摄影师张悦、中国新闻摄影学会理事严志刚等多位摄影大咖和行业媒受共同见证。今年的京东摄影金像奖通过京东主站、微博和图虫三方平台征集，历时2个多月，累计征集作品数量突破55万，近15万人踊跃参与。

以新影像大赛为契机，探索行业破圈发展

京东零售集团电脑数码事业部总经理任涛在颁奖典礼致辞中表示：“京东摄影金像奖已成功举办三届，每一届大赛都在积极寻求创新，不但致力于挖掘摄影之于人的价值，而且努力探寻摄影行业的新发展、新契机。未来，京东将着力于把金像奖打造成为摄影行业的品牌IP，并基于这个大IP继续衍生出细分行业优势，挖掘更多用户来关注京东平台、关注摄影行业、关注数码品牌。”

京东零售集团电脑数码事业部总经理 任涛

一直以来，京东始终致力于为用户打造“好物”平台，为消费者带来一个品牌信任、品质过硬、新品速发的专业产品选购平台。京东摄影金像奖不仅是广大用户走近摄影的一次契机，也是其发现数码“好物”的品质平台。

年度摄影大奖出炉，定格影像高光时刻

本届大赛以“你的视角定义世界”为主题，旨在鼓励更多用户用影像记录下生活中的不同瞬间，用影像形式来表达生活情感，以不同的视角发现生活的闪光点，并冲破摄影技术的限制，回归摄影本质，创造出属于自己的难忘故事。

本届京东摄影金像奖特别设置了33个奖项，其中包括25个优秀作品奖，6个最佳类别奖和单项奖金高达10万元的终极大奖。经过专业评审的评选，最终名为《白色地球》的摄影作品获得本次大赛10万元的终极大奖。该获奖作品用最简单的手法展现了最直接的主观感受，构成了对观赏者的第一视觉冲击，引起了到场来宾的强烈共鸣。大赛评委团对此作品点评道：“我们在地球面前是如此的渺小，我们很难用具象的图片去完整诠释这颗跳动的星球，但摄影师却用写实感与艺术化的表达，呈现出了地球的一角，也呈现出了他脑海中地球的印记。”



2019年第三届京东摄影金像奖年度作品奖

京东影像战略合作联盟成立，全产业链共谋新发展

值得一提的是，本次京东摄影金像奖颁奖典礼活动现场，京东联合索尼、佳能、尼康、富士、大疆等众多厂商共同成立京东影像战略合作联盟，旨在未来给用户提供更丰富、更优质的影像产品与服务。除此之外，本次大赛还特别增设了12个年度合作伙伴奖，以表彰各大品牌厂商对京东和大赛的支持，鼓励其不断为摄影圈和喜爱摄影的用户们提供新升级的影像设备。



京东影像战略合作联盟

目前，传统摄影行业面临增长和创新等难题，京东摄影金像奖的举办为影像圈的发展方向提供了新思路，不仅改变了用户参与摄影的方式、扩大了摄影人群，而且为传统摄影打开破圈新局势，为厂商提供了从上游产品定义到多元消费场景打造的解决方案。第三届京东摄影金像奖的圆满落幕，也标志着京东在影像生态的布局上更进一步，相信在京东对影像全产业链的多维助力下，摄影行业将寻求到新的突破，摄影爱好者和消费者也将从中获得摄影的乐趣、实现摄影的价值。





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