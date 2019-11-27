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    苹果注册全新耳机专利 内置气压传感器

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：北京时间11月27日消息，近日苹果公司注册了一项有关耳机的全新专利。这项专利主要是在AirPods中加入“气压传感器”来实现更加准确的佩戴检测功能，对于AirPods未来的使用体验可以得到加强。

    苹果注册全新耳机专利 内置气压传感器
    苹果注册全新耳机专利 内置气压传感器

    根据苹果注册的这项专利，在耳机设备与手机或者平板设备建立蓝牙连接之前，它们可以通过气压传感器进行检测，这枚传感器只有在检测到耳塞进入耳道之后才会被激活。采用这项技术之后，AirPods将不会误触发运行。

    之前，苹果已发布 AirPods Pro 发售以来的的首个固件更新，新固件版本号为 2B588，取代了自 10 月底发布以来已预先安装的 2B584。

    此次固件更新仅影响 AirPods Pro，不影响 AirPods。 由于苹果没有提供其 AirPods Pro 固件更新的发行说明，尚不清楚更新了什么确切内容，但是内部版本号中的相对较小的变更，表明它可能是进行了错误修复或性能调整。

    （本文图片来自互联网）

    （7333609）

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