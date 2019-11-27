中关村在线消息：近日据外媒消息，Facebook将收购热门虚拟现实VR节奏游戏《节奏光剑》的开发商Beat Games。



Facebook将收购《节奏光剑》开发商

据了解，Beat Games将继续独立运营，但它将成为Facebook VR游戏集团Oculus Studios的一部分。

Oculus内容总监麦克·沃都在博客中表示，该游戏将在所有平台上继续发布，并且工作室不会为Oculus眼罩赋予优先获得更新或音乐包等新内容的权利。

Oculus表示，此次收购将为Beat Games（之前名为Hyperbolic Magnetism）这家小型工作室提供更多开发资源。

在被收购之前，《Beat Saber》已经开始使用新的音乐包来扩展其小型原创歌曲目录，其中包括Imagine Dragons和Panic！ At The Disco的歌曲。该公司还将在12月发布新的360度游戏模式。

2018年发布的《Beat Saber》有点像是《Dance Dance Revolution》与光剑决斗之间的结合。它成为VR游戏领域少有的突破性作品。

该游戏很容易上手，但却很难掌握。目前，该游戏还可以在所有主要的高端VR平台上使用，包括Oculus Rift和Quest。

Oculus已经资助了很多Rift和Quest独家内容，但是收购跨平台游戏并非其常见策略。不过，其他大公司却经常采取类似的措施。没有VR硬件分支的谷歌曾经收购了绘画软件Tilt Brush和Owlchemy Labs工作室。

Oculus也不排除收购更多工作室的可能性，该公司说：“我们正在探索加速VR的多种方式，我们认为明年将是VR游戏发布和发布中令人难以置信的一年。我们很高兴Beat Games加入我们的团队。这仅仅是开始。”

（文中图片来自个人推特）

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