vivo X30相机细节图公布 潜望式超远摄镜头抢眼

中关村在线消息：据此前消息，vivo将在下个月正式发布vivoX30双模5G手机。除了5G之外，该机还有一大亮点是其将搭载潜望式的超远摄相机，vivo官微今日就公布了该机相机部分的细节图片。



vivo X30后置相机细节图

根据图片显示，vivo X30的后置相机整体采用四摄方案，其中三摄竖直排列在机身左上角，而那颗潜望式的超远摄镜头则位于三摄的右侧。据此前vivo官方公布的信息，这颗超远摄镜头降为该机带来最高60倍的超级变焦功能。



vivo X30支持60倍超级变焦

配置方面，vivo X30正面将采用一块6.5英寸真全面屏，屏幕刷新率为90Hz，前置相机为升降式结构，规格为3200万像素；机身内置4500mAh电池；后置相机采用6400万像素+800万像素+1300万像素+200万像素四摄组合。



vivo X30 5G支持双模5G网络

核心方面，vivo X30将搭载三星旗下首款集成5G基带的处理器——Exynos 980。该芯片采用了8nm工艺制程，内置两颗2.2GHz的Cortex-A77核心和六颗1.8GHz的A55核心，GPU为Mali-G76 MP5；同时，其内置的5G基带支持SA/NSA双模5G网络连接。

（本文图片来自网络）



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