中关村在线消息：昨日据悉，中国科学院科技战略咨询研究院、中国科学院文献情报中心与科睿唯安联合发布《2019研究前沿》报告和《2019研究前沿热度指数》报告。



中科院发布19研究前沿热度指数：中国排第二

报告显示，2019年，在十大学科领域整体国家研究前沿热度指数排名中，美国位居全球首位，中国位居第二，英国、德国和法国分别位居第三、第四和第五，中国和美国之间的差距正在进一步缩小。

《2019研究前沿》报告遴选展示了10个高度聚合的大学科领域中的100个热点前沿和37个新兴前沿，较为客观地反映了相关学科的发展趋势。

《2019研究前沿热度指数》在《2019研究前沿》基础上，评估了世界主要国家在上述前沿领域中的研究活跃程度。

从2019年研究前沿热度指数排名第一的前沿数来看，美国排名第一的前沿有80个，占全部137个前沿的58.39%，中国排名第一的前沿数为33个，约占24.09%。英国有7个前沿排名第一，德国和法国分别有1个前沿排名第一。

从十大领域来看，中国在化学与材料科学领域，数学、计算机科学与工学领域以及生态与环境科学领域这3个领域排名第一，在农业、植物学和动物学领域，地球科学领域、生物科学领域，物理学领域和经济学、心理学及其他社会科学领域等5个领域排名第二，整体表现突出，但在临床医学领域和天文学与天体物理领域仅分别排名第九和第十一，与美国差距悬殊，短板依旧明显。

总体来说，中国多领域表现突出，但十大学科领域的发展仍不均衡，存在明显的洼地，未来发展的竞争优势、压力和挑战并存。

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