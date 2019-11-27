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    苹果员工支持库克结交川普 对苹果很有利

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：北京时间11月27日消息，据《财富》杂志网站报道，上周美国总统特朗普与苹果CEO蒂姆·库克一同参观了苹果在美国的工厂。事实上，苹果的员工们都支持库克与特朗普交好，并认为这是对公司利益非常有利的。

    苹果员工支持库克结交川普 对苹果很有利
    苹果员工支持库克结交川普 对苹果很有利

    《财富》杂志在匿名职场社交网络Blind上发起了相关调查。其中，81.6%的苹果员工表示，在“制定对苹果有利政策”的事宜上，他们支持库克与特朗普进行更加积极的沟通。与此同时，还有80%的苹果员工表示，他们认为“苹果一些产品得以豁免美国对中国制造产品施加的额外关税，这是公平的”。

    此前，美国有线电视新闻网CNN针对库克带特朗普参观苹果工厂此行进行了报道，称在参观苹果工厂时，总统做了一件经常会做的事情：夸大自己在其中的作用。CNN表示，这家自2013年开始生产苹果Mac Pro电脑的工厂伟创力（Flex）的制造工厂，并不属于苹果。

    然而在库克带特朗普参观苹果工厂时，特朗普曾发推称：“今天我在得州开设了一家大型苹果制造厂，将为美国带回高薪工作。”

    特朗普与库克交流气氛融洽，表示对“美国制造”很满意。“我们看到了一个非常强大和重要工厂的建成。任何关注我竞选活动的人都是知道，我总是谈论苹果公司——我希望看到苹果公司在美国建设工厂。”特朗普参观时这样说到。

    （本文图片来自互联网）

    （7333543）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/733/7333543.html report 1089 中关村在线消息：北京时间11月27日消息，据《财富》杂志网站报道，上周美国总统特朗普与苹果CEO蒂姆·库克一同参观了苹果在美国的工厂。事实上，苹果的员工们都支持库克与特朗普交好，并认为这是对公司利益非常有利的。苹果员工支持库克结交川普 对苹果很有利《财富》杂...
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