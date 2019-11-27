中关村在线消息：近日据外媒报道，微软 Xbox 部门主管 Phil Spencer 在接受 Stevivor 访谈时称，代号为 Scarlett 的下一代 Xbox，尚没有支持 VR 的打算。



Xbox部门主管称下一代主机尚没有支持VR的打算

他表示：“我们希望带来一种统一的游戏体验，但 VR 有一些隔阂感。大多数客户知晓可以通过什么样的方式获得 VR 体验，比如通过 PC 等竞品补足”。

Spencer 补充道：“鉴于没有一家企业能够顺利售出数以百万计的虚拟现实头戴式装置，这么想是有一定道理的 ，尽管索尼、HTC、Oculus 等公司可能不同意”。

若下一代 Xbox 成为了缺少 VR 支持的主要游戏平台之一，事情可能会变得有些怪异。我认为 Xbox 最终还是有可能支持 VR，但它不是我们当前所关注的重点。

VR 或许仍在等待第一款真正的杀手级应用，即便 Windows 10 已经支持，微软本身对它的热情也并不高涨，更别提 Xbox 主机平台了。

（文中图片来自互联网）

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