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    外媒称三星LG将提供iPhone 12使用OLED屏

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日据韩国媒体报消息，三星和LG将为2020年iPhone供应OLED显示屏。苹果2020年新款iPhone机型将使用5.4英寸、6.1英寸和6.7英寸OLED显示屏。

    外媒称三星LG将提供iPhone 12使用OLED屏

    外媒称三星LG将提供iPhone 12使用OLED屏
    外媒称三星LG将提供iPhone 12使用OLED屏

    报道还称，Samsung Display将独家提供5.4英寸和6.7英寸OLED显示屏，而LG Display提供6.1英寸显示屏。

    新iPhone都搭载了高通最新的X55基带，所以信号上应该不会成为新的吐槽点，同时新机也将迎来新的外形，所以你可以这样理解，明年发布的iPhone 11系列升级版是继iPhone X之后，苹果使用的最新外形设计。

    苹果为了保护利润，将在明年推出的5G售价上，提高相应的售价，也就是说5G iPhone的平均售价至少会比现在高出150美元，约合人民币1050元左右。

    还有消息称，iPhone 12系列内存上也会迎来升级，具体来说就是，iPhone 12配备4GB内存，而iPhone 12 Pro系列都是6GB内存，并且后置还支持TOF镜头等，同时搭载A14处理器，这是基于台积电5nm工艺。

    （文中图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/733/7333464.html report 796 中关村在线消息：近日据韩国媒体报消息，三星和LG将为2020年iPhone供应OLED显示屏。苹果2020年新款iPhone机型将使用5.4英寸、6.1英寸和6.7英寸OLED显示屏。外媒称三星LG将提供iPhone 12使用OLED屏报道还称，Samsung Display将独家提供5.4英寸和6.7英寸OLED显示屏，而LG ...
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