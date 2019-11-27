中关村在线消息：北京时间11月26日消息，根据新华视点官方微博表示，今天开始工信部召开携号转网启动仪式。今天，携号转网开始在全国开始实施，号码不变的情况下，用户可以自由的选择不同的运营商。



工信部确认 携号转网今天起正式实施

半个月之前，中国电信、中国移动和中国联通都开始了携号转网的试运营。目前我国携号转网服务只针对移动电话（含移动/联通/电信）号码用户，卫星、移动通信转售、物联网应用号码（例如网号为1349、174、170、171、162、165、167等）暂不支持携号转网服务。



携号转网生效时间点是何时？由于工信部携号转网生效时间为每天9：00-20：00的整点，因此，转网完成后只能在下一个整点时间生效，如在当天20：00以后办理的携号转网，生效时间为第二天的9：00。

至于携号转网的过程也比较简单，用户可以编辑短信CXXZ#用户名#身份证号，发送至当前运营商（拟转出运营商）热线，查询是否具备携转资格。满足条件后，用户可向携出方申请携转授权码，并向携入方申请办理携入。

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