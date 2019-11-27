早报：荣耀明年大部分手机上5G 柳青再谈顺风车

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

ColorOS7问世之后，OPPO还将继续在系统领域投入更多精力。



realme UI将正式发布 基于ColorOS打磨





据realme印度社区官方消息，realme UI即将推出，基于ColorOS 7和安卓10打造。官方介绍称，全新的realme UI将于2020年1月正式发布，官方表示新的用户界面将具有有趣的自定义功能，比如应用程序图标，形状和大小以及字体更改等选项；还有更流畅的交互界面等。

云游戏是当下的一个热点，国内的游戏厂商也纷纷开始布局。



完美世界希望推出云游戏 已接触厂商





据完美世界的官方消息，完美世界游戏正与诸多游戏分发渠道及内容平台合作，在即将来到的5G云游戏时代推出更多云游戏产品。完美世界总裁、完美世界游戏CEO鲁晓寅表示，目前完美世界游戏正在接洽包括三大运营商、头部手机硬件厂商在的云游戏平台，计划提供的云游戏产品类型也正在由手游向端游、主机游戏延伸。

核聚变技术对于各国都是一个想要突破的难关，而人造太阳无疑是一个实际应用中的范例。

我国新一代人造太阳明年投入使用





据国资小新的消息，我国新一代人造太阳预计2020年投入运行，并开展相关科学实验。由中核集团承建的我国新一代可控核聚变研究装置“中国环流器二号M”目前建设顺利，预计2020年投入运行。

5G时代究竟什么样的屏幕更适合，TCL副总裁赵勇给出了他的观点。

TCL副总裁谈5G时代显示问题 折叠屏是最好方案





第十三届中国国际家用电器暨消费电子博览会近日在合肥召开。TCL集团副总裁、武汉华星光电半导体总经理赵勇出席开幕式并发表了演讲。赵勇指出，折叠屏可能是5G显示最好方案。他认为，未来手机将是折叠屏应用的主战场。

滴滴已经开始恢复顺风车，而过去的一年里，滴滴以及高层们无疑承受着很大的压力。



柳青再谈顺风车事件 自己生病也没那么大打击





近日滴滴出行总裁柳青在接受采访时表示，在谈到生病时，柳青说，除了生死，都是擦伤。在自己生病（乳腺癌）的时候，对自己冲击没有那么大。当时稍微有点儿焦虑，有点儿遗憾，有点儿恐惧，但是远远没有去年（滴滴顺风车）的这件事情给个人的打击大。

5G手机在明年会迎来爆发，这一点在赵明那里得到了确认。

荣耀赵明确认：明年大部分手机都会上5G





在荣耀发布首款5G旗舰机V30后，荣耀总裁赵明在接受腾讯新闻等媒体采访时表示，除了Play系列外，荣耀其他系列明年都将支持5G。赵明也表示，未来5G手机肯定会走到2000元以下，甚至1500元左右。对于年度目标，赵明透露，中国市场超额完成，海外相比去年略有增长。



三星Galaxy S11系列无疑是明年年初的焦点机型，现在就已经爆出了更多消息。

三星Galaxy S11系列带壳渲染图曝光 展现更多细节





近日Slashleaks网站曝光了最新的三星Galaxy S11和三星Galaxy S11e手机的渲染图，展示了更多细节。三星Galaxy S11手机将采用后置长方形摄像模组设计，一排为三个摄像头，另一排为摄像头、闪光灯还有传感器，目前还能不能确认摄像头的个数。前方采用了中置打孔屏的设计。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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