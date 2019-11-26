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    微信上可登录QQ查看消息 但有一点却很尴尬

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

           微信是现在大家每天都在使用的社交工具APP，而QQ则因为移动互联网应用的崛起早已失去了往日的辉煌。据悉，目前微信上可登录QQ，这主要通过微信上的小程序实现。然而虽然微信上可登录，但也仅限于查看消息，回复消息仍需安装并启动QQ。

    微信上可登录QQ查看消息 但有一点却很尴尬
    微信上可登录QQ查看消息

           在微信刚刚兴起的那些年，很多人疑惑为啥不直接用QQ，或者将两者打通多好，如今终于实现，这不得不说是一个趋势。

           根据实际测试发现，在微信上可登录QQ，主界面就会出现好友列表和收到的信息等。用户还可以切换帐号、进行通知设置等。不过当回复消息时，会提醒需要打开手机QQ App客户端回复。

           不知道您是否还在使用QQ，其实笔者已经很多年不用QQ了，大部分工作和生活联络都是通过微信。微信上可登录QQ查看消息，这或许将是一个变局的开端，腾讯或许也在想办法挽救颓势的QQ。

           或许未来将会真正实现有效的互通。微信上可登录QQ，对你有帮助么？

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