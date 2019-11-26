晚报：荣耀V30系列正式发布 QQ小程序登陆微信

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

荣耀V30系列正式发布：全系5G双模手机 售3299元起



荣耀V30系列正式发布：全系5G双模手机 售3299元起

今天下午荣耀在北京举行发布会，刚刚荣耀V30系列手机价格正式公布，荣耀V30的6GB+128GB版本价格为3299元，8GB+128GB版本价格为3699元；荣耀V30 PRO的8GB+128GB价格为3899元，8GB+256GB价格为4199元。



据了解，荣耀V30采用6.57英寸双摄魅眼屏，通过德国莱茵低蓝光认证。采用四曲面3D玻璃与AG磨砂工艺，拥有贴合掌心的机身弧度，可防滑、防划伤与防指纹。具有魅海星蓝、曙光之橙、幻夜星河、冰岛幻境四种配色。

Z点评：5G双模手机价格打下来。

AMD正式推出线程撕裂者3960X/3970X：24核售价10699元



AMD正式推出线程撕裂者3960X/3970X

AMD正式发布了第三代线程撕裂者，率先推出的是32核的AMD锐龙Threadripper 3970X和24核3960X。现在，这两款处理器都已经上架了京东，24核心款售价10699元，32核心售价15299元。



AMD表示，32核的AMD锐龙Threadripper 3970X处理器和24核的锐龙Threadripper 3960X处理器专为满足应对苛刻工作负载的台式内容创建平台而打造，为专业内容创建者、开发者以及发烧友带来突破性的性能表现，两款处理器的参数如下图所示。

Z点评：DIY玩家有了升级装备的理由。



美图完成收购大街网57.09%实际股权

美图公司公告称，就关于收购DAJIE NET INVESTMENT HOLDINGS LTD.约57.09%实际股权事宜，交易框架协议所载的所有先决条件已获达成或豁免，并根据交易框架协议的条款及条件于2019年11月19日交割。



天眼查数据显示，11月14日，大街网运营主体发生工商变更，厦门美图网科技有限公司成为公司法人股东，雷军卸任董事。

Z点评：美图又完成了一次飞跃。

马化腾又要发红包：价值648亿港元股份将用于股份激励计划



马化腾又要发红包

据昨天11月25日晚上消息，腾讯控股在港交所发布公告，为表彰获选参与者所做的贡献，并吸引、激励及挽留获选参与者，公司董事会已采纳受限制股份奖励计划，该计划初步将于采纳日期起15年内有效及生效。根据该计划可能授出的股份数目不得超过于采纳日期已发行股份的2%，且可向任何一名获选参与者授出的股份数目最多不得超过于采纳日期已发行股份的1%。



如按照腾讯11月25日338.8港元/股的收盘价，95.52亿总股本，3.24万亿港元总市值，上述股份奖励计划中，1%则意味着324亿港元市值，2%即意味着648亿港元市值。

符合该项计划的人，包括腾讯集团成员公司，投资实体、商业伙伴的任何雇员、专家、顾问、代理，包括行政人员、高级职员以及董事，都是此次股份激励计划的合资格人士。

Z点评：又到了分红的季节。

阿里巴巴收盘报187.6港元，港股市值达40121.61亿港元



阿里巴巴收盘报187.6港元

阿里巴巴收盘报187.6港元，港股市值达40121.61亿港元。此前，阿里巴巴宣布，由国际发售和香港公开发售组成、共计发行500,000,000股普通股的全球发售确定发售价。国际发售与香港公开发售的最终发售价格均为每股176港元。



阿里巴巴网络技术有限公司于1999年在浙江杭州成立。2014年9月19日，阿里巴巴集团在纽约证券交易所正式挂牌上市。

Z点评：阿里巴巴市值超过腾讯。



微信上线“腾讯QQ”小程序：可查看消息

日前名为“腾讯QQ”的小程序出现在微信平台，用户可以在微信上直接查看QQ消息。QQ小程序可输入任何正确的账密信息，并不要求必须是对应微信的QQ账户。不过，除了授权小程序之外，还必须为所要登陆的QQ号开启账号保护才行。



另外，如想回复消息，仍然需要打开手机QQ应用操作。显然，若是强微信弱QQ用户，上述应用委实方便许多。另外，只开微信一个APP的话也能在一定程度上减少QQ驻留后台的耗电量。

Z点评：曾经的段子成真了。

联发科天玑1000来了：4大核A77全球首款 红米首发



联发科天玑1000来了：4大核A77全球首款 红米首发

小米集团副总裁、Redmi品牌总经理卢伟冰为联发科天玑1000打call：祝贺MTK发布天玑1000，全球领先的5G SOC处理器芯片，小米会和MTK一起在5G时代为用户打造最棒的5G手机和智能终端产品，Redmi 2020 5G先锋。



由此看来，Redmi要用联发科天玑1000 5G SOC。考虑到Redmi将于12月10日发布K30系列，因此不排除会在本次发布会上公布相关机型的可能（有猜测称K30 Pro将搭载联发科天玑1000）。

据联发科介绍，天玑是北斗七星之一，自古以来都是指引方向之星，也代表着东方智慧。以“天玑”命名全新的5G移动平台，也是MediaTek在5G时代的重要宣誓与承诺。

官方介绍，天玑1000是全球最快（Sub-6GHz）5G单芯片，下行速度可达4.7Gbps，上行速度可达2.5Gbps。

Z点评：5G手机的混战已经开始。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（本文图片来自互联网）

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