荣耀召开新品发布会 五款新品强势出击

中关村在线消息：北京时间11月26日消息，今天下午，荣耀公司在北京召开了“5G标杆，不止于快”的新品发布会。这次新品发布会上，荣耀公司发布了总计五款新品，给人们带来了不少的惊喜。





荣耀V30系列

发布会的开始，荣耀公司就直接拿出了荣耀V30系列手机。荣耀V30外观设计上采用四曲面3D玻璃与AG磨砂工艺，拥有贴合掌心的机身弧度，可防滑、防划伤与防指纹。





荣耀V30采用6.57英寸双摄魅眼屏，通过德国莱茵低蓝光认证。荣耀V30支持电子书模式，通过国家眼科工程中心五星认证。荣耀V30采用指纹键与电源键一体化设计，支持“零感”解锁。华为荣耀业务部总裁赵明表示，荣耀V30拥有魅海星蓝、曙光之橙、幻夜星河、冰岛幻境四种配色供消费者选择。

荣耀V30搭载双7nm的5G 双模方案（麒麟990系列+巴龙5000）。并在下载速率领先友商69%，上行速率领先73%，全球首款商用7nm+EUV工艺制程。如在5G网络下并行上传1GB大小的视频，荣耀领先57秒。







官方表示，荣耀V30系列采用全系5G双模，中国移动、中国联通和中国电信5G全频段覆盖（n79、n78、n77、n41、n3和n1）。荣耀V30手机采用双7nm 5G双模芯片方案，麒麟990和巴龙5000；荣耀V30 PRO采用麒麟990 5G处理器。

此外，荣耀V30手机的后置摄像头细节也正式公布，后置竖向排列三摄。为4000万超感光镜头+1200万电影镜头+800万长焦镜头。荣耀V30采用MATRIX CAMERA相机矩阵，官方称这是一种软硬协同的技术框架，通过分布式的RAW域AI算法矩阵，借助自研达芬奇架构NPU和麒麟ISP强大处理能力，与联合设计的光学系统深度融合，带来综合影像能力质的提升。





荣耀V30标准版电池容量为4200mAh，荣耀V30 Pro版电池容量为4100mAh。荣耀V30全系列配备了40W有线超级快充，官方表示30分钟可以充电70%。此外，荣耀V30 PRO版还搭载27W无线超级快充和7.5W反向无线充电。



售价方面，荣耀V30的6GB+128GB版本价格为3299元，8GB+128GB的版本价格为3699元。荣耀V30 Pro的8GB+128GB版本价格为3899元，8GB+256GB的版本价格为4199元。荣耀V30系列即将于双12正式开售。





新一代的荣耀MagicBook 15笔记本电脑采用了14英寸超窄边框，边缘部分融入荣耀小蓝边设计。在基础配置上，新款MagicBook 15笔记本搭载了AMD Ryzen 3700U处理器，并提供了更强劲的散热能力。荣耀MagicBook笔记本电脑采用了56Wh电池，配备Type-C接口，并且可以为手机充电。





价格方面，MagicBook 15笔记本 Windows版价格为3899元，即将于2019年12月1日0：00正式开售。

荣耀Magic Watch 2

除了手机和电脑和产品之外，荣耀还带来了智能手表新品荣耀Magic Watch 2。荣耀Magic Watch 2采用了一体化2.5D玻璃表面，配备了高清AMOLED屏幕，并将推出42mm和46mm两个尺寸。





功能方面，荣耀MagicWatch 2具有表盘一碰即传、高清蓝牙通话、独立音乐播放、多功能NFC、一按唤醒YOYO等功能。还支持13项运动课程和15项运动模式，涵盖血氧饱和度，压力管理等多项健康指标监测。续航方面，续航时间最长可以达到14天，GPS场景30个小时、音乐播放24个小时或蓝牙通话10小时。

用户可以自行上传表盘，并将推出碳石黑、亚麻棕、玛瑙黑和樱粉金四种配色。

价格方面，荣耀MagicWatch 2售价公布1099元到1399元，并将在12月12日正式发售。

荣耀猎人游戏路由&荣耀Flypods

上面三款重点硬件之后，荣耀还公布了另外两款智能硬件，分别为荣耀猎人游戏路由和荣耀Flypods。





荣耀猎人游戏路由专门为了游戏设计，采用独立5GHz游戏通道，定制X型游戏天线。在Game Mode下，游戏数据将会优先进行传输，而Game Turbo芯片将实现双链同传，还实现了电竞级硬件配置。售价方面，荣耀猎人游戏路由价格为449元，2019年11月30日正式开售。





荣耀FlyPods3降噪耳机采用了三麦克设置，通话降噪清晰通话如在耳边，环境音透传 倾听外界无需摘耳机。荣耀FlyPods3还支持环境音透传，并配备了10mm发声单元。价格方面，荣耀Flypods耳机价格为799元，合适正式发售还没有正式确认。

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