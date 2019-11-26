中关村在线消息：荣耀今日在北京召开发布会，正式发布了荣耀V30系列产品。荣耀官方表示，该机采用MATRIX CAMERA相机矩阵，官方称这是一种软硬协同的技术框架，通过分布式的RAW域AI算法矩阵，借助自研达芬奇架构NPU和麒麟ISP强大处理能力，与联合设计的光学系统深度融合，带来综合影像能力质的提升。











荣耀V30搭MATRIX CAMERA相机矩阵 4000万像素主摄

荣耀V30后置三摄，分别是4000万像素超感光主摄（1/1.7英寸感光元件，RYYB传感器，f/1.8）+800万长焦镜头（3倍光学变焦，四轴OIS光学防抖，f/2.4）+800万超广角镜头（f/2.4），同时搭载激光对焦传感器。其中，4000万像素超感光主摄采用荣耀独家深度定制索尼IMX600，为RYYB传感器，1/1.7英寸大底，四合等效像素2.0um。



荣耀V30 Pro采用超感光电影相机矩阵，拥有双主摄摄像系统，分别是1200万独立电影镜头（五轴视频智慧防抖，16:9定制传感器，f/2.2）+4000万超感光主摄PRO版（1/1.7英寸感光元件，RYYB传感器，OIS光学防抖，f/1.6）+800万长焦镜头（3倍光学变焦，OIS光学防抖，f/2.4），另外也搭载激光对焦传感器。

自拍上，荣耀V30系列支持3200万高清+ 800万超广角双摄，可支持超广角自拍和自拍人像超级夜景。

其他硬件配置方面，荣耀V30搭载双7nm的5G 双模方案（麒麟990系列+巴龙5000）。并在下载速率领先友商69%，上行速率领先73%，全球首款商用7nm+EUV工艺制程。如在5G网络下并行上传1GB大小的视频，荣耀领先57秒。

官方表示，荣耀V30系列采用全系5G双模，中国移动、中国联通和中国电信5G全频段覆盖（n79、n78、n77、n41、n3和n1）。荣耀V30手机采用双7nm 5G双模芯片方案，麒麟990和巴龙5000；荣耀V30 PRO采用麒麟990 5G处理器。

此外，荣耀V30手机的后置摄像头细节也正式公布，后置竖向排列三摄。为4000万超感光镜头+1200万电影镜头+800万长焦镜头。配色方面，官方也公布了具有魅海星蓝、曙光之橙、幻夜星河和冰岛幻境多种配色。

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