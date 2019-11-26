阿里巴巴市值超腾讯 4万亿市值成港股新“市值之王”

告别港交所七年后，阿里巴巴市值超腾讯实现王者归来。11月26日，阿里巴巴（HK，09988）正式回归港交所，开盘价187港元。截至目前，阿里巴巴报收187.8港币，涨幅6.70%，流通市值40,164亿港币。阿里巴巴市值超腾讯，成为港股新“市值之王”。



阿里巴巴市值超腾讯达4万亿

阿里巴巴市值超腾讯，至此阿里此次香港上市已一举拿下港股年度三桂冠“冻资之王”、“募资之王”、“市值之王”。阿里巴巴市值超腾讯，如此辉煌时刻其实距离阿里巴巴2007年首次赴港上市约十二年，今年也正值阿里巴巴创立20周年。

阿里巴巴董事局成员集体亮相港交所，阿里巴巴董事局主席、CEO张勇居C位，与张勇一起上台的还有阿里联合创始人蔡崇信和香港财政司司长和港交所主席史美伦等人。阿里巴巴创始人马云本人并未出席这次阿里巴巴香港上市活动，而是通过视频亮相。

在这庄严一刻，张勇先后感谢客户、香港和这个时代，并表示，“香港，我们来了。”

以下为张勇演讲原文：

各位来宾、各位媒体的合作伙伴们，大家好，欢迎大家来参加阿里巴巴的上市仪式，站在这里，我非常激动，我想今年是阿里巴巴的第20周年，在这20周年生日之际，我们迎来了一个重要的里程碑，就是回家，回香港上市。

在这个重要的时刻，我想首先还是要感谢我们的客户，感谢所有阿里巴巴的客户过去20年对我们的支持和陪伴，和我们一起去探索未来，不断的创新，甚至不断的试错。今天刚才大家也看到了，我们特地请了十位来自全球四大洲，八个国家的客户代表，和我们一起来参加我们的上市仪式，最重要的是能够为阿里巴巴来敲响上市的锣声。

在五年以前，当我们在纽约上市的时候，我们那时也一样，由我们八位，当时主要来自电商，来自于中国国内的八位客户敲响了上市的钟声。今天我们这新一代的十位来自全球的客户，也代表了阿里的未来，代表了阿里的全球化，我们会坚定的和他们一起走下去、闯下去。

第二，我特别想感谢香港，感谢港交所，因为过去几年香港的创新，香港资本市场的改革，使我们在五年以前错过的遗憾，今天能够得以实现，能够实现我们五年前曾经说过的：“如果条件允许，香港，我们一定会回来。”

当然我们还要感谢我们所处的这个时代，因为互联网的发展，因为数字经济的发展，曾给到阿里巴巴这样的机会，去实现我们在创业之初所提出的使命“让天下没有难做的生意”，我们的答案就是用数字技术来帮助我们的客户、帮助我们的合作伙伴，共同的走向数字经济时代。

今天在这个时代的大潮面前，我特别想说阿里巴巴生来是一家相信社会的美好、相信社会的明天这样一家公司，我们会和大家一起共同的去努力，去实现我们的使命，去牢记我们的初心，共同去探索数字经济时代美好的未来。我们已经准备好了，香港，我们来了！

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