中关村在线消息：北京时间11月26日消息，今天下午，一封来自欧洲RIPE NCC的邮件中确认，2019年11月25日UTC+1 15:35时，欧洲RIPE NCC已经从可用池中的最后剩余地址进行了最终的/22 IPv4分配。现在，全球的IPv4地址已经耗尽。



全球IPv4地址正式耗尽 便于IPv6开始普及

事实上，对于IPv4地址耗尽的问题，人们早就已经有了准备。IPv4地址耗尽应该意味着不能将任何新的IPv4设备添加到Internet，但是各国已经开始积极布局IPv6。

此前中国信息通信研究院CAICT发布文章，介绍了目前我国IPv6的部署情况。IPv6用户数是反映我国IPv6发展状况的核心指标，目前的统计数据主要来自国内大型互联网企业应用统计的IPv6活跃用户数和国内3家运营商统计的IPv6活跃连接数。

数据显示，截止今年5月份，我国IPv6活跃用户数达3.11亿。其中在视频应用中，爱奇艺活跃用户达1.78亿，优酷活跃用户达1.20亿，腾讯视频活跃用户达6000万；在购物应用中，天猫淘宝活跃用户达1.5亿，京东商城活跃用户达2300万，小米商城活跃用户达540万，美团点评活跃用户达7000万。

中国信息通信研究院表示，目前我国IPv6规模部署取得了显著成效。但仍处于起步阶段，在活跃用户和流量比例等方面，与国际领先国家相比还有不小的差距。

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