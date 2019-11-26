中关村在线消息：近日据悉，索尼日前发布了第三代“光驱”，单盒容量达到了5.5TB，数据可保存100年不损坏。











索尼发布第三代“光驱”：单盒容量5.5TB

光驱——就是是光学档案驱动器Optical Disc Archive，其目标是长期保存重要数据，索尼承诺的时间是能够确保100年不变，稳定性非常好，对温度、湿度、水、电气、灰色及电磁环境等都不敏感。



该设备存储容量最高的ODC-5500R可达5.5TB，它里面实际上有11张光盘，由索尼与松下合作开发，单盘500GB。

还有3.3TB、1.5TB、1.2TB、600GB等容量选择，其中5.5TB及3.3TB是一次性写入的。

驱动器本身有ODS-D380F、ODS-D380U两种版本，主要区别是使用的传输接口不同，前者是光纤数据线，后者是USB 3.2 Gen2接口，读取速度都是3Gbps，写入速度是1.5Gbps，算下来就是375MB/s读取、187.5MB/s写入，这个性能比一般的硬盘及SSD都要快了。

索尼ODS-D380F、ODS-D380U驱动器及ODC-5500R盘明年1月份上市，官方还没公布价格，但是索尼官网上上代的ODS-D280U建议价是120万日元，约合7.7万元，不含税。

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