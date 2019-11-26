官宣：vivo X30最高支持60倍超级变焦

中关村在线消息：日前，vivo官微正式公布了vivo X30新机的预热视频，并透露该机将搭载潜望式超远摄相机。今日，vivo再次发布预热消息称，该机将支持最高60倍超级变焦拍摄。



vivo X30将支持60倍超级变焦

根据之前曝光的消息，vivo X30正面将采用一块6.5英寸真全面屏，屏幕刷新率为90Hz，前置相机为升降式结构，规格为3200万像素；机身内置4500mAh电池；后置相机采用6400万像素+800万像素+1300万像素+200万像素四摄组合。



vivo X30 5G支持双模5G网络

核心方面，vivo X30将搭载三星旗下首款集成5G基带的处理器——Exynos 980。该芯片采用了8nm工艺制程，内置两颗2.2GHz的Cortex-A77核心和六颗1.8GHz的A55核心，GPU为Mali-G76 MP5；同时，其内置的5G基带支持SA/NSA双模5G网络连接。

此外，根据国家质量认证中心官网数据显示，vivo旗下一款型号为“V1938T”的5G手机已获认证，据推测该机正是即将发布的vivo X30 5G版，其配备了与iQOO Neo 855版相同规格的Flashcharge 2.0快充技术，充电功率最高可达33W。

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