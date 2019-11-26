中关村在线消息：北京时间11月26日消息，美国时间本周一的时候，贾跃亭债权人会议在美国洛杉矶的Faraday Future总部举行。在这次会议上，贾跃亭债务处理小组表示，贾跃亭目前已经公布了所有财产，并且目前的住所也是租住的。



贾跃亭债务处理小组确认 已公布所有财产

贾跃亭债务处理小组表示，资产隐匿的质疑其实是不实的。贾跃亭已经公布了全部资产，包括国内冻结的资产以及FF的股权，目前的住所是租的。贾跃亭个人资产总额目前约为14亿美元，但这些仍旧不足以还债。

自从上个月贾跃亭宣布向美国法院提出个人破产重组申请之后，就有许多债权人表示不同意其进行破产重组方案。其中，上海懒财资产管理公司提交申请，要求驳回贾跃亭依照美国破产法第十一章申请的破产重组。

上海懒财资产管理公司称，贾跃亭债务的债权人主要位于中国，而贾跃亭在美申请个人破产，其中涉及到语言不便等多项问题。

对此，贾跃亭债务处理小组正式回应称，如果懒财方面提出的诉求通过，那么贾跃亭个人破产重组将无法实施，且将被迫转为个人破产清算。

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