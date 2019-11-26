中关村在线消息：据悉，英特尔在今日正式推出第二代 QLC 固态硬盘新品，它就是采用了新一代 96 层 3D QLC NAND 的 Intel SSD 665p 。







英特尔推出SSD 665p：第二代QLC 1TB版本

对比上一代 Intel SSD 660p 仅采用了 64 层 3D QLC NAND 。为了与西部数据（WD）争抢上市，英特尔率先推出了 1TB 的版本，2TB 版本则要等到 2020 年 1 季度。



英特尔不会推出 512GB 版本的一个原因，可能是吸取了上一代 QLC NAND（Intel SSD 660p）出现性能暴降问题的教训，以及当前 TLC SSD 的竞争太过激烈。

主控方面，Intel SSD 665p 继续采用了慧荣的 SM2263，辅以小型 DRAM 缓存和较大的可调整 SLC 缓存。

在将 QLC NAND 从 64 层升级到 96 层之后，其基础性能已经提升了 13.6%，应该不会对实际使用产生明显的影响。

Intel SSD 665p 是一款入门级的 NVMe SSD 。即时它支持 x4 接口，性能上也与 PCIe 3.0 x2 版本没有太大区别。

665p 的写入耐久性也有了较大的改善，两种容量都较 660p 提升了 50% 左右。660p 的日写入量（DWPD）为 0.11，而 665 p 则是 0.16 。

这与使用 TLC NAND 的低端消费级 SSD 的 0.3 DWPD 要逊色不少，但英特尔对自家第二代 QLC 还是充满了信心。

英特尔有望推出 144 层的 3D QLC NAND，并将于 2020 下半年上市。按照该公司的发布节奏，其有望在大约一年后迎来第二次刷新，然后再向 PICe 4.0 转进。

作为黑五大促的一部分，新蛋网目前正在以 82.99 美元（约 584 RMB）的价格在销售 Intel SSD 660p 的 1TB 版本，但我们并不指望 665p 那么快就降到同样的价格。

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