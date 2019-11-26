2019年大学生期望的月薪是多少，哪个专业最抢手？

近日，58同城发布的2019年《中国大学生最佳雇主调研综合报告》，大学生期望的月薪是多少成为网络上热议的话题。那么大学生期望的月薪究竟是多少呢，根据这份报告指出，2019年大学生期望的月薪的平均值为7409元，互联网行业职位最为抢手。

根据该报告指出，一线城市是大学生求职首选，成都就业热度超深圳，平均大学生期望的月薪为7409元，87.42%的大学生期待住房补贴，IT/互联网类毕业生最抢手，69.96%的企业校招重专业背景。2019年大学生期望的月薪高达7409元，你拖后腿了吗？



大学生期望的月薪7409元，向往一线城市

大学生求职理想城市更加向往超一线和一线城市，北上广依然是排在前面毫无悬念。不过作为科技产业和互联网行业的“根据地”，深圳居然排在了成都的后面。今年第三季度，成都GDP增幅达到8.1%，排名全国第一，这也让大学生对成都职场更加看好。



大学生期望的月薪7409元，向往互联网和金融

从求职的方向来看，IT互联网和金融仍旧是最热门的行业，当然也是平均薪资最高的行业。其中，24.38%的大学生选择了多金又有较大发展空间的IT/互联网行业。

而从企业的角度来看，企业校园招聘目标专业热度最高的前两位分别是互联网类和IT通信类，分别占比41.63%、37.77%。



大学生期望的月薪7409元

报告显示，大学生平均期望月薪为7409元，而从另外一个维度来看，企业对大学生薪资支付的平均值为7094，两者相差值几乎可以忽略不计，这说明大学生的预期收入水平基本处于合理。

其中，一线城市就业的大学生平均期望月薪为8151元，首选在新一线城市就业的大学生平均期望月薪为7394元，首选在二线城市就业的大学生平均期望月薪为6478元，首选在三线及以下城市就业的大学生平均期望月薪为5696元。

2019年大学生期望的月薪为7409元，你拖后腿了吗？

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