华为MateBook D 14锐龙版Linux版更便宜

中关村在线消息：在昨天的MatePad及全场景新品发布会上，华为发布了新的笔记本产品MateBook D 14和MateBook D 15，当时公布的所有机型均为预装Windows 10的版本，现在预装Linux系统的版本也已经上架，相较而言更便宜一些。





华为MateBook D 14锐龙版和华为MateBook D 15锐龙版的Linux系统版本已经上架华为商城，相较Win10版的3999元价格，Linux版只需要3699元。

MateBook D 15是华为全面屏轻薄笔记本产品，采用15.6英寸防眩光屏幕，屏占比达87%，分辨率为1920×1080，拥有178°可视角度，触控板面积提升26%。

配置方面，华为MateBook D 15最高搭载全新第十代英特尔酷睿处理器，采用英伟达GeForce MX250显卡。该本采用SSD、HDD双硬盘设计，最高512GB SSD+1TB HDD，配备65W USB-C电源适配器，重量约为160g，电脑充电器支持为部分华为手机超级充电。



华为MateBook D 15配备隐藏式摄像头，可一键开启或关闭，有效保护隐私，配备指纹电源键，支持一键指纹解锁+登录。同时该机还采用鲨鱼鳍2.0静音风扇，更强风量，超强静音，散热能力大幅提升。

华为MateBook D 15还支持多屏协同功能，一碰即联，PC手机无缝交互传输，文件双向拖拽，预装正版Windows 10家庭版系统。

以下为价格信息：

华为MateBook D 14锐龙版 R5/8GB/512GB SSD/Linux售价3699元

华为MateBook D 14锐龙版 R5/8GB/512GB SSD售价3999元

华为MateBook D 14锐龙版 R5/16GB/512GB SSD售价4299元

华为MateBook D 14 i5/8GB/512GB SSD/MX250 售价5199元

华为MateBook D 14 i5/16GB/512GB SSD/MX250 售价5499元

华为MateBook D 14 i7/16GB/512GB SSD/MX250 售价6499元

华为MateBook D 15锐龙版 R5/8GB/256GB SSD/Linux售价3699元

华为MateBook D 15锐龙版 R5/8GB/256GB SSD售价3999元

华为MateBook D 15锐龙版 R5/16GB/256GB SSD售价4299元

华为MateBook D 15 i5/8GB/256GB SSD/MX250 售价5299元

华为MateBook D 15 i5/16GB/512GB SSD/MX250 售价5599元

华为MateBook D 15 i7/16GB/512GB SSD/MX250 售价6599元

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