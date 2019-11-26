中关村在线消息：据悉，在今日更新的博文中，微软描述了Surface Neo和Surface Duo两款设备的开发故事。







微软描述通用模型：可在Surface Neo/Duo运行

在文章中概述了能够在基于Windows的Surface Neo PC、 基于Android的Surface Duo智能手机上运行的通用模型。



微软明确表示现有的应用程序和网站都可以在新硬件上正常运行。应用程序包括Surface Neo上的UWP和Win32应用程序以及Surface Duo上的Android应用程序。

在博文中微软表示：“能够识别双屏和可折叠PC两种设备形态和布局，以便于用户能够同时获得两种形态的各种优势。”通用模型将建立在特定于平台的工具和框架的基础上，并且将使开发人员可以利用独特的硬件。

如果您是开发人员，则可以请求早期访问。您可以发送电子邮件至dualscreendev@microsoft.com了解更多信息，微软表示在2020年初公司将会分享更多内容。

（文中图片来自官博）

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