早报：京东回应刘强东新措施 明年PS5用三星SSD

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

特斯拉电动皮卡在演示当天就出现了玻璃被砸坏的事故，而今天马斯克也出面解释。

马斯克回应电动皮卡玻璃被砸坏 都怪大锤砸门





上周五，特斯拉正式发布了旗下首款电动皮卡Cybertruck，发布会钢球砸破玻璃的“翻车”一幕引起讨论。今天，马斯克在推特上也回应了此事，他表示因为之前大锤砸车门的冲击力使得“玻璃的底部开裂了”，导致随后玻璃被球击中时破碎，应该先砸玻璃再砸车门的。

5G手机之后，5G电脑已经成为下一个市场争抢的焦点。



MediaTek携手英特尔推5G个人电脑方案 首批产品预计2021年发布





MediaTek 昨天晚间宣布携手英特尔将其最新5G调制解调器引入个人电脑市场中。基于双方的合作，MediaTek与英特尔将于关键的消费及商用笔记本电脑市场部署5G解决方案。国际笔记本电脑大厂戴尔和惠普有望成为首波采用该 5G解决方案的OEM厂商, 首批终端产品预计将于2021年初推出。

人们对于宇宙中究竟有没有生命一直非常关心，最近又有新的证据进行了作证。



其他星球生命存在证据再现 陨石中发现了糖





据美国国家航空航天局报道，NASA和日本东北大学等机构的研究人员，在两种富含碳的陨石中发现了核糖和其他生物必需的糖分。其中核糖是RNA的重要组成部分，这为探索人类起源提供了新思路。

华为Matebook D笔记本的一大亮点就是可以支持更多的系统，在这点上他们也是做足了功课。

华为Matebook D提供Linux系统 价格更便宜





昨天下午，华为发布了新款笔记本电脑华为MateBook D，搭载了微软Windows10操作系统家庭版。实际上，华为Matebook D 15/14系列笔记本也仍然提供Linux系统版本，搭载了国内深度公司定制Deepin Linux系统，并且比Win10版便宜300元，只要3699元起。

苹果公司之前将印度加入其生产基地，现在是收获的时候了。



印度IT部长确认 印度产iPhone即将出口海外





据外媒报道，印度IT部长拉维·山卡·普拉赛德（Ravi Shankar Prasad）近日表示，苹果公司将进一步拓展印度市场业务。普拉赛德还称，苹果在印度制造的iPhone手机还将出口到国际市场。普拉赛德预计，今年印度的手机和零部件出口额将分别达到16亿美元。

昨天刘强东在京东会议上发布了一条有关生病员工的新政策，京东官方对此也进行了回应。



京东回应刘强东新措施：有感而发





据京东集团副总裁宋旸朋友圈发布的信息显示，25日，京东董事长兼CEO刘强东宣布，未来京东员工只要是在任职期间遭遇任何不幸，京东都将负责其所有孩子一直到22岁的学习和生活费用。

京东集团公关部工作人员证实，刘强东确于今日早上宣布了这一政策。该工作人员称，“双11期间，刘总跟几个CXO高管讨论员工的福利政策，这是当时讨论的方案之一，后续公司HR根据讨论结果制定了相关细则。”“周末他（刘强东）正好和友人也聊到了10年前一位去世的员工，有感而发，便在周一的集团早会上正式公布了这条政策。”

明年新主机究竟由哪家来供应SSD硬盘非常关键，现在似乎有了答案。

三星官宣全新NVMe SSD 将用于明年新主机





在本月于东京举行的三星SSD论坛上，这家科技公司透露，它正在开发一款新的NVMe(非易失性内存主机控制器接口规范)SSD，将用于2020年推出的一款主机上。旁边还附有一张包含PlayStationDualshocker手柄的图片。三星称，其SSD将为游戏主机引入一个新时代，在加载游戏或启动硬件时，加载时间将减少三分之一以上。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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