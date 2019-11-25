中关村在线消息：MediaTek 今日宣布携手英特尔将其最新5G调制解调器引入个人电脑市场中。基于双方的合作，MediaTek与英特尔将于关键的消费及商用笔记本电脑市场部署5G解决方案。国际笔记本电脑大厂戴尔和惠普有望成为首波采用该 5G解决方案的OEM厂商, 首批终端产品预计将于2021年初推出。



MediaTek携手英特尔推5G个人电脑方案 首批产品预计2021年发布

MediaTek 总经理陈冠州表示 : “MediaTek 与英特尔携手研发用于个人电脑的5G调制解调器将成为推动5G普及化的重要组成部份, 其应用将横跨家庭与移动平台。5G 将开启个人数据运算的新时代，此次与业界领先的厂商英特尔合作，凸显 MediaTek 赋能全球市场 5G 技术的能力。得益于双方的合作，消费者将能在其个人电脑上更快速地浏览网页、欣赏流媒体和玩游戏, MediaTek透过 5G 将实现更多超乎想象的创新。”

MediaTek新推出的5G个人电脑调制解调器是基于先前发布的5G调制解调器Helio M70所开发，Helio M70是 MediaTek首波5G旗舰智能手机系统单芯片的关键部分。

英特尔执行副总裁兼客户端计算事业部总经理Gregory Bryant表示：“ 5G有望开启全新计算与网络连接水平，并将改变我们与世界的互动方式。英特尔和MediaTek的合作结合了具深厚技术的系统集成和网络连接的工程专家，共同携手为下一代全球最佳的个人电脑带来5G体验。”

与英特尔的此次合作再次验证了MediaTek于移动、家庭和汽车等消费电子领域推动5G普级化的产业领导地位。MediaTek长期致力于5G技术的研发，积极参与5G标准制定的国际组织，并携手业界领先的合作伙伴一起打造5G行业生态系统。

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