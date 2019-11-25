晚报：华为MatePad Pro发布 索尼Xperia 5开源

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

华为MatePad Pro正式发布 售价3299元起





今天下午的华为MatePad及全场景新品发布会上，余承东正式带来了MatePad Pro产品，在硬件配置上该平板搭载华为最新的麒麟990平台。屏幕方面，华为MatePad Pro采用2K QHD高分屏，屏占比达90%。

华为MatePad Pro采用了3D石墨片立体散热，官方称可以让设备持久冷静运行。音响方面，华为MatePad Pro搭载了四声道环绕立体声，哈曼卡顿调音，五个麦克风拾音。软件方面，MatePad Pro搭载EMUI 10系统，平行视界功能再度升级，应用窗口比例可随心调节，支持百余款应用。

售价方面，华为MatePad Pro 6GB+128GB WiFi版本售价3299元，6GB+128GB LTE版本售价3799元，8GB+256GB WiFi版本售价3999元，8GB+256GB LTE版本售价4499元，将于11月25日18:08开启预售，12月12日00:00正式开售。

Z点评：经过了数天的期待之后，华为MatePad Pro终于正式发布了。

三星Galaxy S11跑分信息曝光 标配12GB内存





近日，外媒曝光了三星Galaxy S11的GeekBench跑分数据。根据跑分信息显示，三星Galaxy S11的型号为“SM-G968B”，该机搭载了三星Exynos 9830（Exynos 990）处理器，配备12GB内存规格，单核跑分为427分，多核跑分为2326分，内置Android 10操作系统。

Z点评：一年过去了，三星的新旗舰又该如约而至了。

华为余承东：Mate30系列全球出货超700万台





华为消费者业务CEO、华为常务董事余承东在华为MatePad及全场景新品发布会上表示，华为Mate30系列上市60天，全球出货量超过700万台，同比增长75%。据悉华为Mate30 5G系列是全球首款第二代5G手机，同时支持5G SA/NSA双组网模式。

Z点评：华为Mate30系列能在短期内取得这样的成绩，足见人们对于华为的支持。

索尼Xperia 5宣布开源 新刷机神机诞生了





今天索尼官方宣布，索尼手机Xperia 5的源代码已经开源，用户可以自主解锁Bootlooder随便刷机了。据悉，开源Xperia 5源代码是索尼Open Devices项目中的一员，在开源后，人们对于Xperia 5就有了更多的控制和修改权，包括自定义修改AOSP ROM。

Z点评：索尼如此之快宣布开源，或许也是希望能够吸引更多用户。

外媒：新版MacBook Pro键盘静音效果出色





前段时间，苹果正式发布了全新的MacBook Pro 16英寸版，该机采用剪刀式键盘代替了蝶式键盘。据外媒最新测试显示，新款MacBook Pro的剪刀式键盘相比于苹果自家蝶式键盘的静音效果要好上许多。

Z点评：被骂之后，苹果做出的应对非常合理。

京东宣布新政 员工遭遇不幸负责子女费用到22岁





今天上午京东召开了集团早会。会上，京东董事长兼CEO刘强东宣布了一条新政策。他表示未来京东员工只要是在任职期间遭遇任何原因的不幸，京东都将负责其所有孩子一直到22岁的学习和生活费用。

Z点评：网易事件之后，引发了业界对于相关问题的重视。

vivo发布X30预热视频 12月正式发布





今天上午，vivo官方正式放出了vivo X30手机的预热视频。在预热视频中，官方也给出了这款新机的背面形态。vivo X30除了紫色渐变配色之外，还将搭载潜望式超远摄。vivo X30并没有设置音量键，只有一个电源键。与此同时，方形的潜望式超远摄像头下面是闪光灯。



Z点评：vivo与三星合作的新机，将给人们带来更多惊喜。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

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