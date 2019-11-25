    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 电脑 > 正文

    华为MateBook D 15亮相：最高配十代酷睿CPU

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：张金梁

    中关村在线消息：今日华为MatePad及全场景新品发布会上，余承东除了带来MatePad Pro之外，还带来了华为MateBook D 15。

    华为MateBook D 15亮相：最高配十代酷睿CPU
    华为MateBook D 15亮相：最高配十代酷睿CPU

    余承东表示，华为MateBook D 15是一款Windows PC，采用15.6英寸屏幕，屏占比达87%，分辨率为1920×1080，拥有178°可视角度，触控板面积提升26%。

    具体配置为，华为MateBook D 15采用15.6英寸IPS防眩光屏幕，屏占比达87%，分辨率为1920×1080，拥有178°可视角度，触控板面积提升26%。

    华为MateBook D 15最高搭载全新第十代英特尔酷睿处理器，采用英伟达GeForce MX250显卡。采用SSD，HDD双硬盘设计，最高512GB SSD+1TB HDD，配备65W USB-C电源适配器，重量约为160g，电脑充电器支持为部分华为手机超级充电。

    华为MateBook D 15亮相：最高配十代酷睿CPU
    华为MateBook D 15亮相：最高配十代酷睿CPU

    华为MateBook D 15配备隐藏式摄像头，可一键开启或关闭，有效保护隐私。华为MateBook D采用鲨鱼鳍2.0静音风扇，更强风量，超强静音，散热能力大幅提升。华为MateBook D 15配备指纹电源键，支持一键指纹解锁+登录。

    华为MateBook D支持多屏协同功能，一碰即联，PC手机无缝交互传输，文件双向拖拽，预装正版Windows 10家庭版系统。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：华为MateBook D 15亮相：最高配十代酷睿CPUhttp://news.zol.com.cn/733/7331783.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/733/7331783.html report 974 中关村在线消息：今日华为MatePad及全场景新品发布会上，余承东除了带来MatePad Pro之外，还带来了华为MateBook D 15。华为MateBook D 15亮相：最高配十代酷睿CPU余承东表示，华为MateBook D 15是一款Windows PC，采用15.6英寸屏幕，屏占比达87%，分辨率为1920×1080，拥...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品

    纠错