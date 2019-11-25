三星Galaxy S11跑分信息曝光 标配12GB内存

中关村在线消息：上周，三星Galaxy S11国行版已正式获得国内3C认证。近日，外媒又曝光了该机的GeekBench跑分数据。



网曝三星Galaxy S11跑分信息

根据跑分信息显示，三星Galaxy S11的型号为“SM-G968B”，该机搭载了三星Exynos 9830（Exynos 990）处理器，配备12GB内存规格，单核跑分为427分，多核跑分为2326分，内置Android 10操作系统。



三星Galaxy S11拥有Exynos 9830和骁龙865双版本

从核心配置来看，此次曝光的这款三星Galaxy S11应该是海外版本。据此前消息，三星Galaxy S11国行版将会搭载高通865处理器，不过这两款机型都将搭载最新的5G基带技术，同时支持双模5G网络。



三星Galaxy S11系列最新渲染图

综合目前已知消息，三星Galaxy S11正面将延续打孔曲面屏设计，不过前摄打孔的孔径会有缩减，且屏幕四周的边框将会进一步收窄，屏幕比例也会由当前的19:9变更为20:9。此外，还有消息称三星将在Galaxy S11+上采用配备前置三摄解决方案，增加一颗广角和一颗3D TOF镜头。



三星Galaxy S11相机拥有大幅升级

值得一提的是，三星还将在Galaxy S11机型上采用后置四摄方案，除了1.08亿像主摄之外，三星还将为该机搭载5倍光学变焦镜头，且配备一个类似红外光谱仪的传感器，可以测量心率和压力比，以及测量水果中的糖含量等多种用途。

（本文图片来自网络）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：三星Galaxy S11跑分信息曝光 标配12GB内存http://news.zol.com.cn/733/7331774.html