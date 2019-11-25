华为MatePad Pro搭载麒麟990 支持双向充电

中关村在线消息：今天下午的华为MatePad及全场景新品发布会上，余承东正式带来了MatePad Pro产品，在硬件配置上该平板搭载华为最新的麒麟990平台。



华为MatePad Pro搭载麒麟990

华为余承东介绍，MatePad Pro搭载了7nm工艺的麒麟990处理器，三档能效，大核微核达芬奇架构，16核G76 GPU，并且华为MatePad Pro还是全球首款无线充电平板，15W正向无线充电，7.5W反向无线充电。

屏幕方面，华为MatePad Pro采用2K QHD高分屏，屏占比达90%。拥有16:10长宽比与DCI-P3色域覆盖，PPI为280，对比度为1500:1，通过莱茵低蓝光认证。





散热方面，华为MatePad Pro采用了3D石墨片立体散热，官方称可以让设备持久冷静运行。音响方面，华为MatePad Pro搭载了四声道环绕立体声，哈曼卡顿调音，五个麦克风拾音。









软件方面，MatePad Pro搭载EMUI 10系统，平行视界功能再度升级，应用窗口比例可随心调节，支持百余款应用。



此外，平行视界功能新增微信小程序分屏，华为还宣布开放平行视界UIKit，支持零代码修改、极简配置、API调用、远程真机调测。

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