华为Watch GT 2上市一个月销量已达100万

中关村在线消息：在刚刚的华为MatePad发布会上，华为消费者业务CEO余承东公布了华为Watch GT2智能手表的销量情况。据介绍，Watch GT2自上市后已经售出100万部。





Watch GT2于10月11日正式开售，到现在已经售出了100万部，比Watch GT早了三个月到达这一数字。余承东称华为已经成为中国最大手表厂商。

华为Watch GT2外观上采用一体化3D玻璃屏设计，水晶表框，OLED屏支持灭屏显示，提供46mm（运动版）和42mm（时尚版）两种表盘尺寸，售价1488元起。

华为Watch GT2搭载全新麒麟A1芯片，支持BT/BLE双模蓝牙5.1标准。HUAWEI WATCH GT 2提供光学心率传感器，可在潜水、游泳时实时监测心率，支持血氧饱和度监测、个人压力水平监测，更新增了早搏筛查功能，与房颤监测相结合，以及睡眠呼吸暂停研究。

华为Watch GT2提供了15种专业运动模式，包括户外跑步、越野跑、登山跑、游泳等等。这款手环还支持蓝牙通话以及听音乐播放功能， 支持NFC公交地铁支付，同时提供橡胶表带、真皮表带、金属表带多种款式可选。

（7331747）



本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：华为Watch GT 2上市一个月销量已达100万http://news.zol.com.cn/733/7331747.html