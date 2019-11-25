中关村在线消息：北京时间11月25日消息，今天上午京东召开了集团早会。会上，京东董事长兼CEO刘强东宣布了一条新政策。他表示未来京东员工只要是在任职期间遭遇任何原因的不幸，京东都将负责其所有孩子一直到22岁的学习和生活费用。



京东宣布新政 员工遭遇不幸负责子女费用到22岁

刘强东在会上表示：“我们大部分的员工都是一线的兄弟，都是家里的顶梁柱，一旦出事整个家就毁了，我们希望所有的兄弟都好，但人生无常，公司要成为大家最后的依靠”。此次刘强东的表态，主要受到了近期网易员工事件的影响。

近期，有一名自称是网易游戏策划的员工曝光了自己在患病之后被网易暴力辞退的过程，此事引起了大众的广泛关注。今日，网易官方正式对此次的暴力裁员事件发布了公开声明。

网易方面表示：这名被裁员工的主管并没有充分尽责地了解其患病情况，且相关人员确实存在简单粗暴、不近人情等等诸多不妥行为。对此，我们向这位前同事和他的家人，以及因此受到影响的同事和公众致歉——对不起，我们做错了。

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