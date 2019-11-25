中关村在线消息：近日据外媒最新消息称，苹果已经开始准备iPhone SE2这款新机，其会在明年1月份左右开始试产。



iPhone SE2再次曝光：最早明年1月开始试产

该报道中还称，苹果将在明年第一季度发售iPhone SE2，其整体外观设计与大部分硬件规格与iPhone 8非常相似主要规格包括A13芯片、3GB LPDDR4X内存、64GB/128GB存储选项，配色有深空灰、白、红可选。

之前曾有消息称，iPhone SE2在2020年的出货量可以达到3000万部，iPhone 6和6S系列用户会是它的主力用户群体。

但为了降低成本，iPhone SE2的相机可能不如iPhone 11系列中的相机强大。iPhone SE2将保留Home键，而不是搭载Face ID。此外，iPhone SE2将不会配备3D Touch功能。

iPhone SE2 的大部分硬件规格都会跟iPhone 8相近，但由A13处理器和3GB LPDDR4X内存带来的出色运算力和更容易承受的价格，都会成为iPhone SE2的绝佳卖点。

（文中图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：iPhone SE2再次曝光：最早明年1月开始试产http://news.zol.com.cn/733/7331644.html