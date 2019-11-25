中关村在线消息：近日据悉，华硕似乎决定复活概念笔记本电脑——Asus Precog这个项目，在最新财务报告中表示将华硕Precog Duo Screen纳入到2020年的新产品发布规划中。















华硕重启Precog双屏笔记本：预计20年上市发售

该双屏笔记本可以非常灵活地适用于多种场景，在传统笔记本电脑模式华硕称其为Stand模式之外还有帐篷Tent模式、全平Full Flat模式，甚至可以竖立起来充当双显示器使用Book模式。



据幻灯片内容显示，华硕认为双屏幕重新定义了未来的笔记本电脑，而华硕自然希望通过Screenpad系列而成为未来这个领域的领头羊。



PRECOG非常薄，双屏可360度翻转，目前拥有直立、书本、帐篷及平面等四种使用形态，比如现场官方展示了平面状态下象棋的有趣功能。

演示机的外部接口有两个雷电3、一个读卡器槽、1个3.5mm耳麦孔。具体的硬件参数如CPU/内存/硬盘等未公布，官方确认配备了Intel Movidus视觉处理器VPU。

这款概念型笔记本电脑原本计划于2019年投放市场，但最终似乎被搁置了。在Surface Neo等可折叠设备不断涌现的大背景下，华硕似乎决定复活这个项目。

（文中图片来自互联网）

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