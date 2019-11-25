中关村在线消息：北京时间11月25日消息，今天上午，vivo官方正式放出了vivo X30手机的预热视频。在预热视频中，官方也给出了这款新机的背面形态。vivo X30除了紫色渐变配色之外，还将搭载潜望式超远摄。



vivo发布X30预热视频 12月正式发布

预告片中显示，除了显眼的潜望式超远摄像头之外，vivo X30并没有设置音量键，只有一个电源键。与此同时，方形的潜望式超远摄像头下面是闪光灯。此前，vivo旗下已经有型号为V1938T的5G新机获得了3C认证，基本上可以确定是vivo X30。

根据之前曝光的消息，vivo X30 5G正面将采用一块6.5英寸真全面屏，屏幕刷新率为90Hz，前置相机为升降式结构，规格为3200万像素；机身内置4500mAh电池；后置相机采用6400万像素+800万像素+1300万像素+200万像素四摄组合。

核心方面，vivo X30 5G将搭载三星旗下首款集成5G基带的处理器——Exynos 980。该芯片采用了8nm工艺制程，内置两颗2.2GHz的Cortex-A77核心和六颗1.8GHz的A55核心，GPU为Mali-G76 MP5；同时，其内置的5G基带支持SA/NSA双模5G网络连接。

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