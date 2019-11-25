中关村在线消息：北京时间11月25日消息， 据电子时报报道，苹果公司对于明年推出的iPhone新机iPhone 11S非常有信心。他们预计在2020年下半年推出的三款新iPhone，这三款硬件总计将出货1.2亿台。



传iPhone 11S将大面积铺货 出货量达1.2亿台

电子时报表示，苹果在2020年预计将推出iPhone 11S、iPhone 11S Pro和iPhone 11S Pro Max三款新机。这些新机也都没有例外的将支持5G网络。正是因为对于这些手机有信心，苹果才会决定大规模铺货。

苹果今年秋天推出了三款iPhone新机，对他们遗憾的是，首款5G手机还要等到明年才会发布。不过，分析师们都很看好苹果5G手机未来的发展，并直言他们将成为5G市场的大赢家。

Strategy Analytics的分析师近期表示，苹果预计将会在明年秋季推出5G手机，并且将会在5G智能手机领域获得第一名的地位。分析师表示，之所以会有这样的判断，主要是因为苹果手机的推广速度是别的厂商不能比拟的。

这名分析师还提到，2020年华为和苹果将分别是中国市场、美国市场的5G手机霸主，而在全球市场，三星5G手机将在更多价格区间获得份额。

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