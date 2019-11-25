中关村在线消息：近日据外媒报道，今年中旬有媒体公布消息称到2019年底全球电子游戏销售收入将超过1500亿美元，但这一数字最近得到了修正。



据统计19年电子游戏的销售额接近1500亿美元

此统计来自Newzoo，该公司在6月份对全球电子游戏销售情况进行了一项调查报告，认为游戏收入将达到1521亿美元，比去年的总收入增长9.6%。

最初估计美国将取代中国成为世界上最大的游戏市场，这主要是由于中国的许可证冻结和试图减少青少年玩游戏的时间等措施，但这并没有最终发生。

报告还预计，主机游戏将成为整个市场中增长最快的部分，PC将是最小的，但仍是最具创新性和影响力的。

修正的报告将数据调整为1488亿美元。很容易看到1488和1521这两个数字之间的巨大差距，但重要的是要认识到这个数字差距可是33亿美元。这些钱足够让你在国际太空站上玩一年。

这份报告还是更接近实际情况，考虑到修订后的报告是在2019年第四季度末发布的，就有更多的数据可以使用。

同时，从《使命召唤》和《Apex 英雄》等游戏在10月份的销售情况来看，这也证实了游戏产业目前处于健康状态。

报告还表示，到2022年，电子游戏的销售额应该会增加到每年1890亿美元左右。预计，主机和手机游戏约占其中的80%。全球营收正以指数级的速度增长，这足以让人们相信，不久之后游戏将创造超过2000亿美元的营收。

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