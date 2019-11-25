中关村在线消息：据外媒报道称，索尼新专利显示PS5或许会更专注于用户生成内容（UGC），建立更活跃的社区。这一新系统名为“SCENE TAGGING（为场景打标签）”，可以用作“刻画与电子游戏游玩信息相关的用户生成内容”，或许会用于PS5中。



或售499美元 索尼PS5还将支持SCENE TAGGING

据悉，PS5这次在性能上将会有更强的提升，其将确定搭载AMD 8核Zen 2架构的处理器（8核心/16线程），同时GPU方面使用的是AMD RDNA架构。从目前已经公布的信息显示，PS5还将支持光追、3D音效、8K输出、4K 120Hz游戏等。

至于售价方面，之前消息称索尼PS5售价499美元（约合人民币3500元），标配2T SSD，首发护航游戏之一为《GT Sport 7》。而索尼互娱SIE有望在2020年假日购物季期间，在全球多个市场开售PlayStation 5游戏主机。【7331456】

（文中图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：或售499美元 索尼PS5还将支持SCENE TAGGINGhttp://news.zol.com.cn/733/7331456.html