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    或售499美元 索尼PS5还将支持SCENE TAGGING

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：张金梁

    中关村在线消息：据外媒报道称，索尼新专利显示PS5或许会更专注于用户生成内容（UGC），建立更活跃的社区。这一新系统名为“SCENE TAGGING（为场景打标签）”，可以用作“刻画与电子游戏游玩信息相关的用户生成内容”，或许会用于PS5中。

    或售499美元 索尼PS5还将支持SCENE TAGGING
    或售499美元 索尼PS5还将支持SCENE TAGGING

    据悉，PS5这次在性能上将会有更强的提升，其将确定搭载AMD 8核Zen 2架构的处理器（8核心/16线程），同时GPU方面使用的是AMD RDNA架构。从目前已经公布的信息显示，PS5还将支持光追、3D音效、8K输出、4K 120Hz游戏等。

    至于售价方面，之前消息称索尼PS5售价499美元（约合人民币3500元），标配2T SSD，首发护航游戏之一为《GT Sport 7》。而索尼互娱SIE有望在2020年假日购物季期间，在全球多个市场开售PlayStation 5游戏主机。【7331456】

    （文中图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/733/7331456.html report 686 中关村在线消息：据外媒报道称，索尼新专利显示PS5或许会更专注于用户生成内容（UGC），建立更活跃的社区。这一新系统名为“SCENE TAGGING（为场景打标签）”，可以用作“刻画与电子游戏游玩信息相关的用户生成内容”，或许会用于PS5中。或售499美元 索尼PS5还将支持SCE...
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