奥特曼加入漫威宇宙 复仇者联盟也要打怪兽了？

11月24日最新消息，奥特曼加入漫威。正在举行的东京动漫展上，漫威与圆谷制作公司宣布合作，计划推出新版《奥特曼》漫画和及图像小说。奥特曼加入漫威宇宙，让网友们颇感意外，难道复仇者联盟也要打怪兽了？奥特曼加入漫威宇宙到底怎么回事呢？



奥特曼加入漫威

奥特曼加入漫威目前已经得到了漫威的官宣，漫威官方发推表示“将在明年用自己的方式扩充《奥特曼》的故事，引入新篇章，带来全新的《奥特曼》体验。”据悉不仅仅是奥特曼，此前很多与漫威宇宙无关的英雄也都相继加入了，给人的感觉更像是炒热点。

奥特曼加入漫威的消息一经传开，网友瞬间炸了锅，纷纷猜测复仇者联盟又要有新角色？还是复仇者联盟大战奥特曼，或者跟奥特曼一起打怪兽呢？只是奥特曼面向的是受众和漫威宇宙有着明显的错层，两者结合是否合适还很难说清。



奥特曼加入漫威官方海报

随着奥特曼加入漫威的消息得到了确认之后，奥特曼加入漫威的首张海报也随之曝光！对于奥特曼加入漫威，漫威漫画主编C.B。 Cebulski表示“我们很高兴明年能为奥特曼系列创作新篇章。”

圆谷CEO塚越隆行表示：“我们非常期待与漫威为奥特曼探索和打造新的故事，带给全世界的漫威和奥特曼粉丝。”



网友：葫芦娃啥时候加入

奥特曼加入漫威，大家期待么？还有网友表示，期待葫芦娃、哪吒也能假如漫威宇宙，和复仇者联盟一起拯救世界~

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